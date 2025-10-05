3.69 BYN
С большим успехом для белорусских спортсменов проходят III Игры стран СНГ
С большим успехом проходят III Игры стран СНГ. Подобный форум и в 2023-м в Беларуси, и сейчас в Азербайджане ясно демонстрирует миру - спорт вне политики.
Никакой дискриминации по национальному признаку и никакого фрик-шоу, которым грешат современные олимпиады. Только спорт высших достижений и яркие победы белорусских спортсменов.
Форум подобного уровня - это всегда возможность узнать совершенно другую страну. Узнавая ее, даже немножко посмотреть на себя, проанализировать и на самом деле понять, что у нас есть очень много общего, считает корреспондент Андрей Козлов.
Место делают люди, здесь они с огромным интересом относятся к нам, стараются подсказать и помочь. Вообще здесь белорусов точно любят. И живут как соседи, ведь одноэтажный город одновременно будто находится в древности, но сделаешь буквально шаг в сторону от этих переулков, объятых фруктами, и попадаешь в совершенно современный город.
Городской рынок для местных тоже своя важная идея. Предлагают не купить, а попробовать. Социальная сеть вне времени. А видят гостей страны - не отпустят без подарка.
Есть у азербайджанцев и своя боль - например, город Шуша, который на сегодня вновь в составе этого государства. Нам со стороны не понять до конца, насколько это место большой культуры и истории ценно для Азербайджана. Но, кажется, что это и есть национальная идея.
Каждое утро в нашей командировке на III Играх стран СНГ начинается в принципе одинаково, рассказывает корреспондент Анна Эйсмонт. - После завтрака мы все встречаемся в фойе, решаем, кто куда едет на съемки. В данный момент 2 машины задействованы в нашем творческом процессе. Третья уже работает на тхэквондо в другом городе, 150 километров отсюда. А мы сейчас разъезжаемся по разным съемкам и едем в очень красивое древнее историческое место в Азербайджане - озеро Гейгель. Делаем видовый сюжет так называемый. Чтобы понять страну, надо побывать не только в столице Баку или в большом городе, как Гянджа, но и в других населенных пунктах, чтобы почувствовать весь этот колорит и вам, конечно же, его передать.
По дороге мы все-таки решили сделать небольшую остановку. Уж очень живописное место, красивое. Идем на красивую смотровую площадку. Здесь, кстати, настоящий, наверное, аутентичный Азербайджан. Такой хутор мало чем отличается, может быть, и от белорусских хуторов. Умывальник как у бабушки в деревне, самодельные качели. В таких местах кажется, что мир останавливается. И все, что происходит вокруг, какие-то дрязги, какие-то конфликты, проблемы, деньги, экономика - как будто все исчезает в один миг. Есть только горы, прекрасная погода, комфортные плюс 20. Воздух сумасшедший. И скоро будет вкусный чай".
Вот мы уже въехали на территорию национального парка и едем по такому серпантину лесному, очень красивому. Красивая осень. И скоро мы прибудем к месту назначения, к очень красивому озеру Гейгель, которое образовалось при трагических обстоятельствах, когда в 1173 году, если я не ошибаюсь, случилось сильнейшее землетрясение в городе Гянджа.
Погибло 230 тысяч жителей. Сошел огромный камень с горы. Вследствие падения этого огромного куска скалы образовалось само озеро Гейгель.
Павел Булацкий, директор телеканала "Беларусь 5":
"На всех Олимпийских играх, в которых работала команда Белтелерадиокомпании, включая и III Игры стран СНГ, мы пытаемся рассказать, особенно в дневниках, не только о голах-очках-секундах, но и о том антураже, о той стране, куда мы приезжаем. Такие видовые сюжеты обязательны в каждой программе, в каждом проекте, который мы делаем. Это, во-первых, интересно самому болельщику. Потому что если всегда говорить о спорте, он иногда уже начинает надоедать. И такие легкие, интересные сюжеты, что подмечает журналистский глаз, всегда украшают ту или иную спортивную трансляцию или программу, передачу".
Съемочная группа "Главного эфира" находится в Мингячевире, рассказывает Кристина Камыш. И мы верим, что уже завтра, 6 октября, этот гребной канал будет удачным для наших академиков, каноистов и байдарочников. Вообще прямо сейчас сборная Беларуси находится в топ-3 медального протокола. Съемочные группы "Главного эфира" видели все победы белорусов своими собственными глазами.
Они мечтали о 17 наградах, а взяли в 2 раза больше – 35. В Гяндже после медальной лавины команду пловцов чествовали, угощали фруктами и азербайджанскими сладостями.
Выделим Всеволода Сороковика, который 4 раза поднимался на пьедестал почета и дважды за золотом.
Порадовали единоборства: каратэ и дзюдо. А представители борьбы в очередной раз подтвердили истину об успешности вида спорта.
Но самые эмоциональные празднования были у тхэквондистов.
Три раза звучал белорусский гимн благодаря Юлии Витко, Роману Туравинову и Александру Козлову.
Роман Туравинов, чемпион III Игр стран СНГ по тхэквондо:
"Продвигаем свою страну. Наконец-таки мы выступаем под белорусским флагом, а не под нейтральным. Я желаю каждому понять то чувство, которое ощущаем мы".
Недосягаемая высота и феноменальная сложность. Золотым стало выступление батутистов. 7 медалей, 6 из которых высшего достоинства. Браво, белорусы!
На этом Игры стран СНГ не завершены. Борьба продолжится вплоть до 8 октября. Верим в наших.