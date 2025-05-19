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Скейт-роллер парки и бассейны: в каких райцентрах Беларуси появились новые спортивные объекты
В Мядельском физкультурно-оздоровительном центре есть все условия для самых маленьких посетителей, а ведь этим может похвастаться далеко не каждый бассейн даже в Минске.
Светлана Чистякова (тренер-преподаватель по плаванию Мядельского ФОЦ) - тренер во втором поколении, сама родом из Украины, в Беларусь приехала несколько лет назад. Сегодня под ее неусыпным контролем учатся нырять и плавать малыши от одного года.
В 1990 году Светлана посещала Беларусь как спортсменка, а потом выбрала страну для постоянного места жительства.
Мядель - небольшой райцентр в Минской области, в населенном пункте проживают около 7 тыс. человек. И бассейн - только часть большого физкультурно-оздоровительного центра, построенного в городе.
Директор Мядельского ФОЦ Андрей Русак заметил, что ежедневно автобус привозит детей в бассейн. Благодаря наличию транспорта появилась возможность забирать ребят из каждой школы и по графику их подвозить в ФОЦ. Приезжают на тренировки 30 человек с разных населенных пунктов.
После плодотворной тренировки можно посетить медицинские и массажные кабинеты, современные сауны. Мядельский ФОЦ стал местом притяжения всех местных молодых зожников и зожниц, в том числе и молодых душой.
В центре можно потягать железо или поиграть в настольный теннис, заняться аэробикой или фитнесом.
В зале игровых видов спорта можно поиграть и в мини-футбол, и в волейбол, и в баскетбол. Это место облюбовала даже национальная сборная Беларуси по мини-футболу. К решающей квалификации на чемпионат Европы команда главного тренера национальной сборной Беларуси по мини-футболу Александра Черника готовилась именно в Мяделе. Логистика и комфорт стали главными определяющими.
Кстати, со своей задачей сборная Беларуси справилась - второй раз в истории пробилась на EURO.
Александр Черник:
"Спортивный объект прекрасен для маленького города. Здесь сделан идеальный зал, есть небольшие трибуны, бассейн. Имеется и гостиничный комплекс, расположенный в шаговой доступности, рядом и озеро красивое. Хорошо, что в Беларуси за последние годы появилось столько спортивных объектов. Для меня это тоже своего рода гордость, что в стране большое внимание уделяется спорту".
Слоним
В Слониме (Гродненская область) проживают почти в семь раз больше человек, чем в Мяделе, поэтому в городе тоже в 2024 году открыли новый ФОК "Щара", который тотчас же стал отличной альтернативой всем подобным учреждениям, которые были до этого, ведь в ФОКе и бассейнов построили больше, и тренажерный зал сделали просторнее.
"Тренажеры, которые у нас имеются, белорусского производства. Ими оснащен тренажерный зал примерно на 90 %. Ходят в ФОК люди всех возрастов - начиная от самых маленьких и заканчивая пенсионерами", - поделился директор ФОК "Щара" Артем Брайчук.
Конструкция тренажерного зала сделана по-хитрому. Посетители, занимаясь на беговой дорожке, могут смотреть, кто плавает в бассейне. Теперь неудивительно, что у спорткомплекса немалая посещаемость.
Как пояснил начальник отдела спорта и туризма Слонимского райисполкома Валерий Сидорчик, месторасположение ФОКа было выбрано не случайно. Он построен в самом густонаселенном микрорайоне города. Практически ежедневно в ФОК приходят 500-550 человек. Этот объект стал востребованным еще и потому, что ранее в Слониме был только один бассейн, ведомственный (ОАО "Слонимский мясокомбинат"). Люди же хотели получить и другие необходимые процедуры.
Бассейнов в ФОКе "Щара" создано три, так что найти подходящую для себя глубину сможет и мама с малышом, и рослый спортсмен. Для получения релакса предложены джакузи, а для адреналина - горки (мультислайд и вираж). К основному бассейну прилегает и зона гидромассажей, которая пользуется популярностью у пенсионеров.
Около ФОКа на спортивных площадках под открытым небом можно поиграть в волейбол, теннис и мини-футбол.
Факт
За 2024 год по всей Беларуси было введено в строй почти 90 новых спортивных объектов.
И если в Мяделе и Слониме открылись многофункциональные комплексы, то в стране есть еще и узконаправленные.
Пружаны
Отличный подарок Пружанам в Брестской области в 2024 году сделал НОК Беларуси. Во время спортивно-культурного фестиваля "Вытокі" на стадионе "Мухавец" открыли скейт-роллер парк, куда тотчас же устремились трюкачи, у кого в крови играет адреналин. Площадка оказалась востребованной для многих "зумеров" и представителей поколения Альфа.
Уже спустя четыре месяца в новом скейт-парке приняли и первые состязания - открытый чемпионат города по кикскутерингу, скейтбордингу и BMX.
Молодечно
В Молодечно, благодаря тогда еще председателю Миноблисполкома Александру Турчину (сейчас занимает должность премьер-министра Беларуси), по соседству с Ледовым дворцом появилась современная площадка для городошного спорта, причем мирового уровня.
Замначальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Владимир Губаревич: "Это современная площадка, которая отвечает всем международным требованиям. Также выделяются денежные средства для строительства аналогичных площадок и в других регионах Минской области. Площадки будут использоваться для нужд населения и для оздоровительной работы. Мы постепенно идем к тому, чтобы в дальнейшем этот вид спорта был и на уровне отделения детско-юношеской спортивной школы".
В том, что именно здесь находится "столица" белорусских городков, сомневаться не приходится. Сразу после открытия там прошел планетарный форум с участием спортсменов из 20 стран, а в 2025 году - чемпионат СНГ.
Мосты
С 2024 года учащиеся ГУО "Средняя школа № 2 г. Мосты имени Героя Советского Союза Василия Петровича Жукова" и ГУО "Средняя школа №5 г. Мосты имени Василия Леонтьевича Володося" уроки физкультуры проводят на современном стадионе. Он был построен еще в 1980-м, а в 2024-м торжественно открылся после реконструкции. Поэтому теперь на стадионе можно и разминку сделать, и сдать нормативы по челночному бегу и метанию ядра.
На полноразмерном футбольном поле с современным искусственным покрытием, которое, к слову, имеет сертификат FIFA "две звезды", свои матчи проводит местная футбольная команда.
В Беларуси строят новые и реконструируют старые спортивные площадки, расширяют уже существующие в Минске и в малых городах страны. И все это делается для того, чтобы спорт был не просто для тела, а для души.
Как в Мяделе малыши с года учатся плавать в современном ФОКе. Почему Слонимский ФОК "Щара" стал центром притяжения для всех возрастов. Где возвели площадку для городошного спорта. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.