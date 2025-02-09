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"Снежный снайпер" официально завершен. Какие эмоции у болельщиков?
Очередной сезон республиканских соревнований "Снежный снайпер" официально завершен.
168 лучших биатлонистов со всей республики выявляли сильнейших на протяжении двух дней. 9 февраля все гонки завершены, идет церемония награждения сильнейших.
Болельщики поделились своими эмоциями:
"Честно, в Раубичах я впервые, но за биатлоном слежу давно, со времен Дарьи Домрачевой. И всегда этот спорт был визитной карточкой нашей страны. Пускай он ей и остается. В Раубичах замечательно. Хорошая погода, морозик небольшой. Но оделись тепло, самое главное, есть где погреться. Все хорошо. Очень много всяких разных активностей. Здесь есть места, где можно и перекусить, и насладиться великолепным биатлоном в исполнении наших лучших спортсменов".
"Организаторы постарались, сделали все. Мы, в принципе, не сомневались. Мы, как всегда, можем сделать все. Поэтому класс, здорово, весело, люди все довольные, счастливые ходят. Такое мероприятие классное".
Напомним, в Раубичах с 15 до 23 февраля пройдет Кубок сильнейших атлетов.