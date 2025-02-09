"Снежный снайпер" официально завершен. Какие эмоции у болельщиков?

"Честно, в Раубичах я впервые, но за биатлоном слежу давно, со времен Дарьи Домрачевой. И всегда этот спорт был визитной карточкой нашей страны. Пускай он ей и остается. В Раубичах замечательно. Хорошая погода, морозик небольшой. Но оделись тепло, самое главное, есть где погреться. Все хорошо. Очень много всяких разных активностей. Здесь есть места, где можно и перекусить, и насладиться великолепным биатлоном в исполнении наших лучших спортсменов".