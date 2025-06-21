Трушкина и Неделькина выиграли спринт в каноэ-двойке на Кубке сильнейших

В Заславле продолжается Кубок сильнейших спортсменов. Свое высокое мастерство демонстрирует сборная страны по гребле на байдарках и каноэ. За день до окончания турнира на счету белорусской команды 26 наград: по 10 золотых и серебряных, а также 6 бронзовых медалей.

Кубок сильнейших спортсменов. Итоги соревновательного дня

На гребном канале в Заславле за хорошие финальные секунды воюют не только каноисты и байдарочники, но еще и их тренеры. Такова традиция специалистов: сопровождать атлетов по дистанции, особенно если речь идет о решающих заездах.

Вообще в виде спорта из-за множества внешних факторов скоростные рекорды не устанавливаются. Но мужская одиночка даже по встречному ветру разгонится до 20 километров в час минимум. Потому, пытаясь угнаться за лодками, тренеры находятся в потрясающей физической форме.

На Кубке сильнейших спортсменов вход для болельщиков всегда свободный. Но, конечно, зрительский ажиотаж должен был состояться именно на выходных. В эту субботу повезло с погодой. Хотя прежде небесная канцелярия всех причастных испытала на стойкость и многообразие гардероба.

Солнце раскрасило и эфирную картинку Белтелерадиокомпании. Канал "Беларусь 5" показывает турнир в полном объеме, а из-за дождя прежде не всегда можно было задействовать квадрокоптер.

Кубок сильнейших news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2524b2d6-cbdd-4e20-bdd0-fc5459eed79a/conversions/0e6d947b-d8a7-4857-9719-8481598b5742-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2524b2d6-cbdd-4e20-bdd0-fc5459eed79a/conversions/0e6d947b-d8a7-4857-9719-8481598b5742-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2524b2d6-cbdd-4e20-bdd0-fc5459eed79a/conversions/0e6d947b-d8a7-4857-9719-8481598b5742-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2524b2d6-cbdd-4e20-bdd0-fc5459eed79a/conversions/0e6d947b-d8a7-4857-9719-8481598b5742-xl-___webp_1920.webp 1920w

На состязаниях всего соревнуются около 250 гребцов из пяти стран. Погостить в Заславль прибыли атлеты из России, Казахстана, Китая и Узбекистана. Параллельно в Чехии проходит чемпионат Европы. Рачица отказалась принимать белорусов и россиян из-за соображений безопасности. Потому переоценить Кубок сильнейших этих двух сборных невозможно.

7 комплектов медалей разыгрывались в эту субботу, 21 июня. Примечательно, что ехали экипажи олимпийские дистанции. И очень неохотно делились наши атлеты местами на пьедестале со своими коллегами из других стран.