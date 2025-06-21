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Трушкина и Неделькина выиграли спринт в каноэ-двойке на Кубке сильнейших
В Заславле продолжается Кубок сильнейших спортсменов. Свое высокое мастерство демонстрирует сборная страны по гребле на байдарках и каноэ. За день до окончания турнира на счету белорусской команды 26 наград: по 10 золотых и серебряных, а также 6 бронзовых медалей.
Кубок сильнейших спортсменов. Итоги соревновательного дня
На гребном канале в Заславле за хорошие финальные секунды воюют не только каноисты и байдарочники, но еще и их тренеры. Такова традиция специалистов: сопровождать атлетов по дистанции, особенно если речь идет о решающих заездах.
Вообще в виде спорта из-за множества внешних факторов скоростные рекорды не устанавливаются. Но мужская одиночка даже по встречному ветру разгонится до 20 километров в час минимум. Потому, пытаясь угнаться за лодками, тренеры находятся в потрясающей физической форме.
На Кубке сильнейших спортсменов вход для болельщиков всегда свободный. Но, конечно, зрительский ажиотаж должен был состояться именно на выходных. В эту субботу повезло с погодой. Хотя прежде небесная канцелярия всех причастных испытала на стойкость и многообразие гардероба.
Солнце раскрасило и эфирную картинку Белтелерадиокомпании. Канал "Беларусь 5" показывает турнир в полном объеме, а из-за дождя прежде не всегда можно было задействовать квадрокоптер.
На состязаниях всего соревнуются около 250 гребцов из пяти стран. Погостить в Заславль прибыли атлеты из России, Казахстана, Китая и Узбекистана. Параллельно в Чехии проходит чемпионат Европы. Рачица отказалась принимать белорусов и россиян из-за соображений безопасности. Потому переоценить Кубок сильнейших этих двух сборных невозможно.
7 комплектов медалей разыгрывались в эту субботу, 21 июня. Примечательно, что ехали экипажи олимпийские дистанции. И очень неохотно делились наши атлеты местами на пьедестале со своими коллегами из других стран.
22 июня регата стартует в 10:30. Добраться до Республиканского центра олимпийской подготовки по гребле можно на пригородном экспресс-маршруте № 997 от станции метро "Пушкинская".