Турнир "Лига храбрых" готовится к новому сезону

Проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых" готовится к новому сезону. Прямо сейчас продолжаются отборочные этапы. Так сегодня в Минске участники сражаются за свое место в составе команды, которая представит город-герой в финальных стадиях командного турнира.