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УЕФА отстранил от работы нетрезвых польских судей

Наказание настигло нетрезвых арбитров. УЕФА дисквалифицировал польских судей до конца текущего сезона. В августе Бартош Франковский и Томаш Мусял в ночь перед матчем отборочного турнира Лиги чемпионов украли дорожный знак в Люблине. Нарушителей задержала полиция. Позже у них в крови обнаружили повышенное содержание алкоголя и поместили в вытрезвитель.

Польский дуэт дисквалифицировали за нарушение правил достойного поведения, дискредитацию УЕФА, а также спорта в целом. За данный инцидент ранее их отстранил от работы на соревнованиях Польский футбольный союз. 

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