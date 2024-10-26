УЕФА отстранил от работы нетрезвых польских судей

Наказание настигло нетрезвых арбитров. УЕФА дисквалифицировал польских судей до конца текущего сезона. В августе Бартош Франковский и Томаш Мусял в ночь перед матчем отборочного турнира Лиги чемпионов украли дорожный знак в Люблине. Нарушителей задержала полиция. Позже у них в крови обнаружили повышенное содержание алкоголя и поместили в вытрезвитель.