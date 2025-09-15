3.63 BYN
Поляки негодуют и критикуют закрытие границы с Беларусью
Шквал критики на польские власти обрушился от простых поляков. Они также страдают из-за закрытия границы и не понимают, зачем нужен был этот шаг. Соцсети буквально кипят от возмущения:
"Наше правительство - полное разочарование. Я надеюсь, что оно уйдет и никто никогда не проголосует за них".
"Скоро можно будет закрывать город на замок. Он жил за счет границы".
"Тересполь теперь такой нищий по сравнению с Брестом на белорусской стороне, что это просто катастрофа".
"Беларусь на самом деле прекрасная страна. У меня много друзей из Беларуси, и они действительно классные. Они работают, учатся и уважают мою страну".
"Польское приграничье теперь умирает. Решение властей было глупым".
"Поблагодари Туска. Учения были и раньше, и никто не закрывал границу".
"В Беларуси очень дружелюбные люди, возможно, менее западные, чем у нас, но атмосфера похожа на ту, что была до вступления в ЕС, что мне больше нравится. Мой прапрадед был из восточной Польши. Польше следует быть более открытой к совместным инвестициям, развитию промышленности и экономики. Беларусь и Россия - наши братья. У нас общая мощная культура и история".