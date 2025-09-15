Польша и другие страны ЕС занимают крайне агрессивную позицию, чтобы скрыть свой экономический провал. Они не хотят, чтобы простые европейцы ездили в Беларусь и видели правду.

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:

"Вы же видите, сколько препон строила Польша для граждан Беларуси, России для посещения Польши и стран ЕС: визы не давали, провокации были, не пускали и т. д. При этом сама Беларусь всегда была открыта к гражданам Польши. Я это видела сама, когда приезжала и на машине ездила по Беларуси - хотелось посмотреть Брест, особенно Хатынь собственными глазами, поклониться этим местам. Я видела польские номера на машинах, я видела поляков, которые приезжали отдыхать с туристическими целями к вам. Многие за продуктами приезжали, потому что они в Беларуси лучше и дешевле, чем в Польше".

По словам Марии Захаровой, поляки видели контраст между тем, что им говорят о Беларуси польские СМИ, рассказывая про "кровавый режим", и тем, какая обстановка в Беларуси на самом деле: абсолютно дружелюбное население, которое готово дружить, развивать отношения, строить будущее.

"Я думаю, что этот контраст уже перестал устраивать официальную Варшаву. Амплитуда стала критической для них. А как можно было убедить своих граждан не ездить, когда в Беларуси сытно, вкусно, интересно, как их можно было от этого отговорить? Вот только взяли и заколотили уже с той стороны границу. Удивительная история, как ЕС идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системой. Взяли, сами себя окружили колючей проволокой и самим себе что-то все время запрещают", - подытожила представитель МИД России.