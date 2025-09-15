3.63 BYN
Варшава одобрила пребывание в стране военных НАТО
Автор:Редакция news.by
Вот и ответ, зачем была разыграна провокация с дронами. Варшава зазывает к себе натовских военных. Лидер польского режима Навроцкий санкционировал пребывание на территории страны военного контингента НАТО в рамках операции "Восточный часовой".
Как отмечал генсек НАТО, целью является укрепление польского приграничья из-за сбитых в воздушном пространстве Польши беспилотников, которые Варшава бездоказательно назвала российскими.
Масштабы и длительность пребывания натовских военных неизвестны: подписанный Навроцким документ носит гриф секретности.