Варшава одобрила пребывание в стране военных НАТО

Вот и ответ, зачем была разыграна провокация с дронами. Варшава зазывает к себе натовских военных. Лидер польского режима Навроцкий санкционировал пребывание на территории страны военного контингента НАТО в рамках операции "Восточный часовой".

Как отмечал генсек НАТО, целью является укрепление польского приграничья из-за сбитых в воздушном пространстве Польши беспилотников, которые Варшава бездоказательно назвала российскими.

Масштабы и длительность пребывания натовских военных неизвестны: подписанный Навроцким документ носит гриф секретности.

