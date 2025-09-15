"Запад-2025": новая тактика ведения боевых действий с учетом опыта СВО

Что касается предлога отгораживания Польши, то истерия, которую наши соседи развели вокруг белорусско-российского учения "Запад-2025", не соответствует задачам маневров. Это стало очевидным за прошедшие дни маневров.

Мероприятие плановое. Союзное государство проверяет, насколько Беларусь и Россия готовы защитить границы и отразить возможную агрессию. Маневры еще большего масштаба у наших границ неоднократно проводят соседи. И ничего, мы не рефлексируем. Что же касается учений "Запад-2025", то сегодня на Борисовском полигоне подразделения отрабатывали нанесение огневого поражения противнику с применением авиации, в том числе и с воздушными ударами беспилотников.

Утро этого дня началось с общения министра обороны с военными атташе США. В отличие от многих западных коллег (а приглашения были разосланы свыше полусотни представителей по линии ОБСЕ) на учения "Запад" американская сторона ответ приняла.

Учение - это в том числе тестирование различных тактик, техники и технологий. На маневрах представлены различные системы радиоэлектронной борьбы, эвакуационные модули и все то, что в будущем возможно будет принято на вооружение.

На полигоне с разных сторон идут взрывы, выстрелы и атаки. Военнослужащие Беларуси и России наносят огневое поражение противнику. Тактика, выработанная в боях последних лет, сложная, но действенная, уверяют эксперты.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906b8938-9861-410f-9016-ba13f5714a9c/conversions/662961d7-b982-47e5-8f48-d4255b15f345-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906b8938-9861-410f-9016-ba13f5714a9c/conversions/662961d7-b982-47e5-8f48-d4255b15f345-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906b8938-9861-410f-9016-ba13f5714a9c/conversions/662961d7-b982-47e5-8f48-d4255b15f345-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906b8938-9861-410f-9016-ba13f5714a9c/conversions/662961d7-b982-47e5-8f48-d4255b15f345-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Сегодня мы не увидели ведение боевых действий в той классической форме, которую мы привыкли видеть всегда. Сегодня отрабатывалась новая тактика ведения боевых действий с учетом опыта, полученного россиянами в ходе специальной военной операции. Сегодня применялись новые средства поражения. В большом количестве мы видели беспилотные летательные средства, средства противодействия им, средства РЭБ. По новому действию авиация, видели действия штурмовых групп, которые действовали на квадроциклах, на мотоциклах - это новая техника, которая начала применяться россиянами в ходе штурма населенных пунктов. И действительно она показала свое успешное применение, успешное введение этих боевых действий".

Сокращенная почти вдвое численность личного состава и техники при таких действиях практически незаметны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотных летательных аппаратов. И еще очень много вопросов. Тема учения - это управление, и работают органы управления. Это еще не финал, учение продолжается".

Политические маневры

Маневры могли быть намного масштабнее, но задолго до их начала западные соседи болезненно стали реагировать на плановые традиционные мероприятия. Для поддержания безопасности в регионе и восстановления доверия и добрососедских отношений Беларусь сдвинула свои маневры вглубь страны, сократив численность военного контингента почти вдвое. Реакция на это было молниеносной - свыше десятка учений вблизи наших границ. Белорусская сторона, несмотря на все инсинуации, остается верна международным договорам. Последний случай с беспилотниками в Польше - яркий пример.

"Руководством Польши было заявлено об агрессивности этих мероприятий (учения "Запад-2025". - Прим. ред.), хотя мы сообщали о численности участвующих в учении войск, их ненаправленности против западных государств, об оборонительной составляющей. Было заявлено о переброске контингентов и войск Польши к границам и к территории Республики Беларусь. Это вызвало соответствующую озабоченность у руководства нашего государства. 8 сентября 2025 года мы направили запрос с целью прояснить эту необычную военную активность на территории соседнего государства. К чести сказать, в установленный срок военно-политическое руководство Польши дало ответ о параметрах своего учения и разъяснило нам все нюансы", - сказал начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его мнению, это свидетельствует о существовании направления для конструктивного разговора. "В дополнение к нашей помощи противовоздушной обороне Польши в идентифицировании беспилотных летательных аппаратов я могу говорить о том, что мы идем в нужном направлении, конструктивном, для выстраивания профессионального диалога", - подчеркнул помощник министра обороны.

Но даже в самых натянутых отношениях диалог между военными продолжается - это и есть главный залог безопасности и понимания.

польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d37550-9481-47de-ad11-62e34d8b561e/conversions/f9a9cdc1-b645-4779-acf1-c44c6f824def-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d37550-9481-47de-ad11-62e34d8b561e/conversions/f9a9cdc1-b645-4779-acf1-c44c6f824def-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d37550-9481-47de-ad11-62e34d8b561e/conversions/f9a9cdc1-b645-4779-acf1-c44c6f824def-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d37550-9481-47de-ad11-62e34d8b561e/conversions/f9a9cdc1-b645-4779-acf1-c44c6f824def-xl-___webp_1920.webp 1920w

Между польскими и белорусскими военными не такие плохие отношения, как со стороны польских политиков, которые у власти, считает польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт. "Военные понимают друг друга. Если есть какая-то угроза, сразу из Беларуси сказали и координаты передали, чтобы не было какого-то несчастья в Польше. Понимают, что война никому не нужна. Надо сохранить мир, - отметил он.

Наблюдатели на учении "Запад-2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be03c832-6832-41c1-b38f-53ceacbb7df9/conversions/883cf2f6-e89d-487f-a64b-495c33b27a1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be03c832-6832-41c1-b38f-53ceacbb7df9/conversions/883cf2f6-e89d-487f-a64b-495c33b27a1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be03c832-6832-41c1-b38f-53ceacbb7df9/conversions/883cf2f6-e89d-487f-a64b-495c33b27a1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be03c832-6832-41c1-b38f-53ceacbb7df9/conversions/883cf2f6-e89d-487f-a64b-495c33b27a1e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Среди тех, кто принял приглашение - представители 17 военно-дипломатических ведомств а также 1,5 сотни журналистов. Даже малочисленные по меркам учений "Запад" оказались излишне громкими.

Тынчтыкбек Исрайилов, представитель центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34b31c6-b76f-422f-a17f-438e78379055/conversions/b471e0d3-4189-4d46-a7d4-e9794c85e452-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34b31c6-b76f-422f-a17f-438e78379055/conversions/b471e0d3-4189-4d46-a7d4-e9794c85e452-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34b31c6-b76f-422f-a17f-438e78379055/conversions/b471e0d3-4189-4d46-a7d4-e9794c85e452-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34b31c6-b76f-422f-a17f-438e78379055/conversions/b471e0d3-4189-4d46-a7d4-e9794c85e452-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тынчтыкбек Исрайилов, представитель центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ:

"Республика Беларусь, согласно Венскому документу "О мерах укрепления доверия безопасности региона ОБСЕ" уведомила все государства - участники ОБСЕ и пригласила все государства ОБСЕ понаблюдать за данными учениями, чтобы показать транспарентность".

Общая цель учений - проверить, насколько Беларусь и Россия готовы защитить безопасность Союзного государства и отразить возможную агрессию.