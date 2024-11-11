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Спорт
В Беларуси стартовал горнолыжный сезон. Расскажем, куда можно отправиться уже в выходные
3 часа назад
здоровье
зимние виды спорта
лыжи
Президент
Все
Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
20 часов назад
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
10.12.2024
13:23
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
10.12.2024
13:16
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
10.12.2024
13:06
Политика
Все
Гайдукевич подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
2 часа назад
В ЦИК приняли документы Александра Хижняка для регистрации его кандидатом в Президенты Беларуси
3 часа назад
МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске и продолжает свою работу
23 часа назад
Мнение: ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности
09.12.2024
16:49
Информационная безопасность и борьба с незаконной миграцией - что обсудили на ПА ОДКБ в Москве
09.12.2024
13:36
Общество
Все
Тему электронного товарооборота обсудили на конференции по изменениям в налоговом законодательстве
1 час назад
"Мы не будем брать". В Европе открыто отказались от сирийских беженцев
1 час назад
В Минтруде рассказали, у кого в Беларуси есть первоочередное право на летний отпуск
3 часа назад
Детский оздоровительный центр "Кристальный" открылся после реконструкции. Узнали, что изменилось
4 часа назад
Экономика
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"Лига экспорта" в Минске. Расскажем, чем форум интересен белорусским экспортерам
24 часа назад
Узнали, когда в Рязанской области откроют мультибрендовый центр белорусской техники
10.12.2024
12:41
В мире растет количество миллиардеров
10.12.2024
12:29
Как снять наличные с карточки в местном магазине, знают жители агрогородка Конюхи
10.12.2024
09:40
При БелТПП создан Совет руководителей юрслужб предприятий. Какова цель новой площадки?
10.12.2024
09:30
В мире
Все
Попытка гражданской революции: студенты во Франции готовили теракты
1 час назад
Калифорния в огне. Пламя приблизилось к элитному району Малибу
2 часа назад
В австралийской лаборатории не могут объяснить пропажу сотен пробирок со смертельными вирусами
3 часа назад
В Эстонии в низкой рождаемости обвинили мужчин
4 часа назад
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
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17:24
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На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?
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