3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
В День работников физической культуры и спорта в Минске прошли яркие спортивные мероприятия
В третью субботу мая Беларусь отмечает День работников физической культуры и спорта. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Президент.
Но несмотря на праздничный день, спортсмены и работники отрасли на своих рабочих местах. Ведь именно на субботу и воскресенье чаще всего приходятся главные турниры и чемпионаты.
Минск принимает командный чемпионат страны по настольному теннису
Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису. Суббота, 13:00. Организаторы завершают последние приготовления к суперфиналу командного чемпионата Беларуси по настольному теннису. Председатель профильной федерации также на рабочем месте, ведь этот старт один из главных в сезоне.
Алексей Прокопович, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
"Посоревнуемся и потом отметим. Всех коллег я хочу поздравить с этим прекрасным праздником. Но не только коллег. Я думаю, всех жителей нашей страны. Все они приобщаются к физкультуре и спорту, и с каждым годом количество таких людей все увеличивается".
На церемонии открытия столь важного старта присутствовал и замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля. Он, пользуясь случаем, поздравил работников отрасли с профессиональным праздником: "Я хотел бы поздравить всех с Днем работников физической культуры и спорта. Тех, кто работает в отрасли, тех, кто любит спорт, занимается спортом, тех, кто приходит на арены, болеет за наши команды, за наших спортсменов поздравить с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма жизненного и обязательно всегда заниматься спортом. В преддверии Дня работников физической культуры определили в различных номинациях тех, кто отличился, кто наиболее эффективно работает. И тоже хотелось бы их поздравить с этой номинацией".
Спорту в Беларуси уделяется повышенное внимание. Об этом прежде всего говорят цифры: только в 2024 году было введено в эксплуатацию 88 объектов спортивной инфраструктуры, в том числе 24 объекта в рамках реализации госпрограммы.
Более четверти населения Беларуси регулярно занимается физкультурой и спортом.
Фестиваль "Першы ровар" проходит в белорусской столице
17 мая более 700 человек стали участниками фестиваля "Першы ровар", который прошел в парке 60-летия Октября.
В программе были массовые заезды на велосипедах, фигурное вождение, детские старты, маунтинбайк и семейные эстафеты и, конечно же, велоквест для самых маленьких. Никто не остался без подарков и ярких эмоций.
Мария Зыкова, организатор фестиваля "Першы ровар":
"Каждый ребенок ушел с подарком, никто не обижен. Даже если это не первое место, всех отметили. Сегодня такой замечательный праздник, и нам не помешала ни погода, ни какие другие условия. Поздравляем!"
Прикоснуться к празднику спорта можно будет еще раз 31 мая в Минске - велофестиваль пройдет у Дворца спорта.
Беларусь за здоровую семью и традиционные семейные ценности
А в Центральном детском парке имени Горького прошел семейный праздник "Беларусь - за здоровую семью и традиционные семейные ценности". И, конечно же, без спорта такое мероприятие не могло обойтись.
Никита Судак и Алеся Акуленко, активисты БРСМ:
"Проходит большой праздник, посвященный семье. И мы тоже представили свои экспонаты. Представили игру, в которую могут играть отец с сыном или мама с дочерью. А учитывая то, что сегодня День работников физической культуры и спорта, эта локация тем более актуальна".
Спорт, физкультура, здоровый образ жизни уже давно стали неотъемлемой частью белорусов. Быть здоровым - это модно, и так будет всегда! Белорусы говорят спасибо физкультурникам, спортсменам, тренерам, преподавателям и ветеранам отрасли за то, что именно спорт объединяет нацию и делает ее сильнее.