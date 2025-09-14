В Суперфинале Евролиги сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзовые медали

В поединке за 3 место белорусская дружина должна была соперничать с командой Украины. Однако оппонент не явился на игру. В таких случаях действует специальный протокол. После всех необходимых процедур, белорусам была присуждена техническая победа со счетом 3:0.

В текущем сезоне парни под руководством Николаса Альварадо выступили достойно. На отборочной стадии, которая состояла из двух этапов, нацкоманда завоевала 15 баллов за 6 встреч. В Суперфинале были обыграны французы и португальцы. Поражения случились во встречах с итальянцами и испанцами. Церемония награждения начнется ориентировочно в 20:00.