"Характер все показали"! Впервые минское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина Гагарина

Мы шли к этому все вместе без малого 17 лет! В 2008 году минское "Динамо" присоединилось к КХЛ - лучшей хоккейной лиге по эту сторону океана. В летописи столичной команды бывало разное. Все причастные очень расстраивались, когда "зубры" не попадали в плей-офф Кубка Гагарина. Иногда приходилось считать буквально каждый балл, чтобы гарантировать себе топ-8 Западной конференции. Нокаут-раунд турнира стал привычным делом для бело-синих только в последние 5 лет.

Но сейчас на наших глазах творится история всего белорусского клубного хоккея. Очень верим, что это процесс "свершения" не закончен, и мы еще не раз сорвем голос от радости, которую нам подарят "динамовцы"! Дружина Дмитрия Квартальнова в шести матчах обыграла титулованный московский ЦСКА - 4:2 - в первом раунде плей-офф КХЛ. "Минчане" впервые сыграют в четвертьфинале Кубка Гагарина. Съемочная группа "Главного эфира" наблюдала за всеми играми своими глазами.

Белорусский клубный хоккей переживает историческое время. Такого сезона в КХЛ у столичного "Динамо" прежде не было. Высокое 4-е место в турнирной таблице Западной конференции по итогам гладкого чемпиона. Данный результат стал для "столичных" лучшим за все 17 лет. Еще за "регулярку" "бело-синие" установили командные рекорды по количеству побед, заброшенных шайб и проценту набранных очков.

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На волне командных успехов состоялись и личные достижения хоккеистов. Вадим Шипачев обновил летопись всей КХЛ. Российский форвард - лучший бомбардир франшизы. Никто не может сравниться с этим нападающим по количеству поединков в чемпионате. Капитан "бело-синих" Андрей Стась стал первым белорусом, кто добрался до отметки в девятьсот матчей в лиге. Игрок обороны Брэди Лайл переписал клубный снайперский рекорд для защитников, а голкиперу Василию Демченко отныне принадлежит самая длинная "сухая" серия "бело-синих". Но самое главное, что рядом с мастерами и легионерами прогрессировала наша молодежь. А ведь это было и остается сверхзадачей дружины.

Вадим Шипачев, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Вижу, как молодые ребята прям не по ступенькам, даже по этажам забираются во взрослый хоккей. Не буду сейчас, конечно, хвалить их сильно, но колоссальную работу проделывают, и они молодцы".

Вадим Мороз повторил рекорд коллектива по голам за одну "регулярку". Не отстали от воспитанника новополоцкой школы хоккея представители жлобинской кузницы кадров - Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и, конечно, Егор Бориков. Последний, к слову, вообще один из лучших снайперов всего Кубка Гагарина на текущий момент.

Если вдруг вы еще сомневаетесь: обладают ли белорусы "Фактором.by" и готов ли каждый зритель на "Минск-Арене" к большой сцене, то слушайте: как красиво поет главный хоккейный стадион страны!

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Белорусские поклонники вида спорта в этом сезоне прогремели на всю Континентальную хоккейную лигу. В нашей столице всегда хорошо болели, но нынешний соревновательный год особенный и в плане посещаемости. Легко ли собрать 24 аншлага?! Фанаты "Динамо" сделали это без труда. "Зубры" вошли в топ-4 самых популярных клубов всей Европы. Видится, что могли бы больше и лучше, да посадочных мест на "Минск-Арене" не хватает.

Алексей, болельщик ХК "Динамо-Минск":

"Сезон был на самом деле очень интересный. Были провальные моменты, были суперские моменты. Это серия из девяти побед. Мы просто все кайфовали от этой игры. Очень приятно, что столько народу собралось на финальные игры".

Алексей, болельщик ХК "Динамо-Минск":

"Это их и поддерживает, но с другой стороны и добавляет им очень много ответственности. И они поэтому стараются, бегут, бегут, бегут, бегут".

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Александр, болельщик ХК "Динамо-Минск":

"Весь сезон команда показывает достойный результат, и мы поддерживаем ее. Вместе с командой всегда - и в Москве, и здесь, и на любой выезд готовы ехать, потому что это праздник, это настоящая эмоция".

Съемочная группа "Главного эфира" не успела снять слезы счастья зрителей. Но вода все же была - радостный душ для главкома "Динамо" Дмитрия Квартальнова в победной раздевалке.

В первом раунде Кубка Гагарина минское "Динамо" сражалось с московским ЦСКА. Шесть игр потребовалось "зубрам", чтобы шагнуть в следующую стадию плей-офф - 4:2. Это был хороший бой с достойнейшим соперником. Мы подчеркнем, что "армейцы" - трехкратные обладатели трофея. Во всех встречах наши парни демонстрировали высокий уровень. И заслуженно вышли в следующую стадию. Это случилось впервые за 17 лет.

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Даниил Липский, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Характер все показали, все, что можно, то и было в этой игре".

"Непередаваемые эмоции внутри", - восклицает нападающий ХК "Динамо-Минск" Даниил Сотишвили.

"Праздновать эмоций не хватает, не знаю, все эмоции на льду остались", - сказал нападающий ХК "Динамо-Минск" Егор Бориков.

"Немножко порадуемся, и мы должны быть дальше готовы. Все у нас получится, у нас хорошая команда", - уверен нападающий ХК "Динамо-Минск" Александр Волков.

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Большое спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать на московские матчи, которые создавали просто потрясающую атмосферу на "Минск-Арене". Всем огромное спасибо. Я считаю, что это их заслуга в том числе".

Теперь "динамовцы" готовятся ко второму раунду Кубка Гагарина. В текущем сезоне плей-офф перекрестный. Это значит, что представители Западной конференции встретятся с Восточной. "Столичные" находятся в группе "Б". Старт новой серии для "бело-синих" в следующую субботу, 12 апреля. Символично, что это День космонавтики.

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Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Первые раунды, они очень непростые. Очень непростые. Много эмоций. Все хотят. Решают какие-то мелочи и удачи. У нас хорошая команда. Есть опытные ребята, которые понимают, что они могут. Но есть те молодые ребята, еще, наверное, пока не осознают. Но потенциал у нас есть".

Замечательно, что "зубры" настроены решительно. Рекорд и история есть! Но аппетит приходит во время еды, а большим мечтам свойственно сбываться. Потому все верят в то, что победный гимн "минчан" будет звучать и впредь как дома, так и на выезде.