Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме
Автор:Редакция news.by
Столица богата на спортивные события. В Минске состоялся традиционный международный фестиваль силовых видов спорта "Золотая рысь".
Более 200 атлетов Беларуси и России в конкурентной борьбе выявляли сильнейших. В их числе и белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко. Спортсмен в рамках состязаний установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. На протяжении 5 минут атлет одной рукой выжал гирю весом 32 килограмма 136 раз, что на шесть повторений больше прошлого планетарного достижения.
Данное достижение стало 88-м официальным мировым рекордом в произвольном подъеме гири в карьере нашего именитого атлета Вячеслава Хоронеко.