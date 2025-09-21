Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме

Более 200 атлетов Беларуси и России в конкурентной борьбе выявляли сильнейших. В их числе и белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко. Спортсмен в рамках состязаний установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. На протяжении 5 минут атлет одной рукой выжал гирю весом 32 килограмма 136 раз, что на шесть повторений больше прошлого планетарного достижения.