Яркие кадры победы женской сборной Беларуси U16 по волейболу на III Играх стран СНГ
Белорусские волейболистки сегодня стали вице-чемпионками III Игр стран СНГ. В финальном противостоянии они навязали борьбу фавориту соревнований – команде России - и в результате поднялись на вторую ступень пьедестала почета
Белорусские спортсмены отдают все силы для того, чтобы добиться наивысшего результата и оправдать надежды, которые на них возложила вся страна. Наши прекрасные волейболистки 6 октября сражались в финале III Игр стран СНГ против одной из лучших команд в мире сборной России. Показали характер, упорство, целеустремленность. Белоруски старались, и у них теперь никто звание вице-чемпионок III Игр стран СНГ ни в коем случае не отнимет.
Геннадий Александрович, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-16: "Очень даже неплохой результат. И для наших юных девочек такая заслуженная победа. Сейчас они в сентябре зачислены в наше Республиканское училище олимпийского резерва. Поэтому там условия очень неплохие для роста".
Надо отметить, что этой команде всего лишь два месяца. Геннадий Александрович собрал девчонок со всей республики, так как селекция очень серьезная была проведена, и они все поступили в Республиканское государственное училище олимпийского резерва. Там же учатся и стараются доказывать свой волейбольный уровень уже под сводами столичного учреждения.