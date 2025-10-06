Яркие кадры победы женской сборной Беларуси U16 по волейболу на III Играх стран СНГ

Белорусские волейболистки сегодня стали вице-чемпионками III Игр стран СНГ. В финальном противостоянии они навязали борьбу фавориту соревнований – команде России - и в результате поднялись на вторую ступень пьедестала почета

Белорусские спортсмены отдают все силы для того, чтобы добиться наивысшего результата и оправдать надежды, которые на них возложила вся страна. Наши прекрасные волейболистки 6 октября сражались в финале III Игр стран СНГ против одной из лучших команд в мире сборной России. Показали характер, упорство, целеустремленность. Белоруски старались, и у них теперь никто звание вице-чемпионок III Игр стран СНГ ни в коем случае не отнимет.

Геннадий Александрович, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-16: "Очень даже неплохой результат. И для наших юных девочек такая заслуженная победа. Сейчас они в сентябре зачислены в наше Республиканское училище олимпийского резерва. Поэтому там условия очень неплохие для роста".