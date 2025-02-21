Юниорский ЧЕ по тяжелой атлетике перенесли из Польши в Испанию из-за проблем с выдачей виз белорусам

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Юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года с участием белорусов перенесен в Испанию, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Изначально континентальный форум среди штангистов до 15 и до 18 лет должен были пройти нынешним летом в Польше, но местная федерация тяжелой атлетики сообщила EWF о возможных проблемах по оформлению виз участникам с белорусскими и российскими паспортами. Эту информацию подтвердил начальник нашей национальной команды Дмитрий Богук.