Запад или Восток - кто стал сильнее в нынешнем Кубке вызова МХЛ

Белорусский хоккей развивается в правильном направлении. Именно об этом говорили функционеры КХЛ в интервью в Новосибирске.

На льду "Сибирь-Арены" состоялся Кубок вызова МХЛ. Это мероприятие собирает лучших из лучших, самых перспективных ребят текущего чемпионата. И отрадно, что на Востоке было внушительное белорусское представительство. А еще нынешний титульный поединок обновил рекорд посещаемости данного турнира, который держался 14 лет.

В будущем сезоне регламент МХЛ изменится. Уже на первом этапе (то есть в регулярном чемпионате) болельщики увидят противостояние клубов Запада и Востока. Но текущее первенство проходит по старым правилам - команды из разных конференций могут пересечься только в полуфинале плей-офф. И именно поэтому к Кубку вызова сейчас было такое пристальное внимание и ажиотаж.

14-й титульный матч принимал Новосибирск. Этот город стал 12-м по счету, где сражались друг с другом Запад и Восток. "Сибирь-Арена" была выбрана местом встречи неслучайно. Комплексу всего-то полтора года с момента введения в эксплуатацию. Но главное - это фанаты. В городе на реке Обь любят хоккей.

Белорусы на Кубке вызова болели за своих. Главком клуба "Динамо-Шинник" Андрей Михалев выступил в роли ассистента тренера сборной Запада. Защитники черно-голубых Константин Волочко и Александр Яценко сформировали пару обороны. А воспитанник бобруйской школы хоккея Максим Глинский (который сейчас выступает за нижегородскую "Чайку") помогал команде Востока. Итого четыре наших земляка в Новосибирске. И это повторение рекорда представительства страны на Кубке вызова.

Поединок за Кубок вызова никогда не был шоу, каким является, например, Матч звезд КХЛ. Во-первых, хоккеисты оспаривают реальный трофей. Во-вторых, демонстрируют все свои способности и таланты перед скаутами и функционерами. Это был молодежный, яркий, агрессивный и атакующий хоккей. И всегда титульная встреча получалась сверхрезультативной. Не стала исключением и битва в Новосибирске.

11 шайб увидели зрители "Сибирь-Арены" - и это обновление рекорда результативности для Кубка вызова. Со счетом 7:4 была сильнее сборная Запада. Константин Волочко и Александр Яценко вскидывали над головой заветный трофей.

Кубок вызова в Новосибирске стал самым посещаемым в истории этого события. И уже на следующих выходных, 8 и 9 февраля, на "Сибирь-Арене" пройдет Матч звезд КХЛ.