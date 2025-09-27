3.64 BYN
Жадько о III Играх стран СНГ: Любой соперник достойный на этих соревнованиях
Автор:Редакция news.by
Уже 28 сентября состоится церемония открытия III Игр стран СНГ. Она пройдет в самом крупном кластере форума в Азербайджане, это город Гянджа.
Болеем за наших и желаем медалей. На месте событий работает съемочная группа "Первого информационного". И наши корреспонденты сейчас находятся сразу в нескольких локациях в том числе, где как раз завтра состоится церемония открытия (Подробности в видео).