Китайские зоологи внедрили роботизированное животное в стадо редких тибетских антилоп для изучения

Китайские исследователи запустили робота-шпиона в стадо редких тибетских антилоп для скрытого наблюдения, пишет БЕЛТА.

Известно, что тибетские антилопы очень пугливы, и людям трудно приблизиться к ним. Идея создания роботизированного животного впервые возникла в феврале 2025 года. Команда зоологов объединилась с разработчиками компании DEEP Robotics, известной своими инновациями в области робототехники, для реализации проекта. Чтобы робот выглядел максимально реалистично, команда сотрудничала со специалистами по моделированию меха и созданию чучел животных.

По словам сотрудника компании DEEP Robotics, робот-антилопа работает на базе четвероногой роботизированной собаки X30.

"Эта технология разработана для работы в опасных и сложных условиях, в том числе на крайне сложных участках… Робот призван помогать людям или даже заменять их при патрулировании и спасательных операциях", - рассказал он.

Ученые сообщили, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили, также известном как Хух-Сил, в северо-западной части Тибетского нагорья. Он отлично выполняет задачи по наблюдению с близкого расстояния и ненавязчивой съемке, что важно - не вызывая испуга у диких животных.