На базе БГУИР открыли Центр информационных технологий и кибербезопасности
18 сентября в Минске на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники прошло открытие Центра информационных технологий и кибербезопасности.
БГУИР расширяется в сфере IT
Открытие центра прошло в торжественной атмосфере. 18 сентября представители университета и компании рассказали о ключевых задачах проекта и раскрыли секрет, что его главная цель - дать студентам возможность работать с реальными кейсами и отечественными средствами защиты информации, изучая их разработку и внедрение. Что самое интересное, уникальность центра заключается в его охватах направлений. Здесь будут разрабатываться комплексные программно-технические решения для реального сектора экономики, проводиться обучение международным стандартам, а также решаться конкретные задачи, стоящие перед рынком.
Помимо лекций, дискуссий и диалогов с квалифицированными специалистами в области кибербезопасности, на открытии прошли мастер-классы, где студенты и гости смогли ознакомиться с продуктами компании и их применением в сфере информационной безопасности.
Новый центр станет ключевой площадкой для развития цифровых решений и защиты данных, охватывая широкий спектр направлений - от разработки программного обеспечения до противодействия киберугрозам.