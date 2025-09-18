На базе БГУИР открыли Центр информационных технологий и кибербезопасности

Открытие центра прошло в торжественной атмосфере. 18 сентября представители университета и компании рассказали о ключевых задачах проекта и раскрыли секрет, что его главная цель - дать студентам возможность работать с реальными кейсами и отечественными средствами защиты информации, изучая их разработку и внедрение. Что самое интересное, уникальность центра заключается в его охватах направлений. Здесь будут разрабатываться комплексные программно-технические решения для реального сектора экономики, проводиться обучение международным стандартам, а также решаться конкретные задачи, стоящие перед рынком.