3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Специальные биоразлагаемые токопроводящие чернила ускорят заживление ран
Иранские ученые разработали автономную систему, которая ускоряет заживление ран. Об этом сообщает TV BRICS.
Новая медицинская технология была разработана в исследовательском центре Тегеранского университета. Устройство использует обычные движения человеческого тела для генерации энергии и стимуляции терапевтических процессов. Система стимулирует заживление поврежденных тканей и контролирует показатели здоровья пациента.
Устройство изготовлено из специальных биоразлагаемых чернил на основе цинка. Оно представляет собой тонкие и гибкие электроды, которые можно нанести на кожу. После того как рана заживает, эти материалы растворяются и их не нужно извлекать хирургическим путем.
Отмечается, что на основе этой системы из гибких электродов можно создавать новые медицинские устройства - более безопасные и комфортные для пациентов.
Фото: Pars Today