Специальные биоразлагаемые токопроводящие чернила ускорят заживление ран

Иранские ученые разработали автономную систему, которая ускоряет заживление ран. Об этом сообщает TV BRICS.

Новая медицинская технология была разработана в исследовательском центре Тегеранского университета. Устройство использует обычные движения человеческого тела для генерации энергии и стимуляции терапевтических процессов. Система стимулирует заживление поврежденных тканей и контролирует показатели здоровья пациента.

Устройство изготовлено из специальных биоразлагаемых чернил на основе цинка. Оно представляет собой тонкие и гибкие электроды, которые можно нанести на кожу. После того как рана заживает, эти материалы растворяются и их не нужно извлекать хирургическим путем.

Отмечается, что на основе этой системы из гибких электродов можно создавать новые медицинские устройства - более безопасные и комфортные для пациентов.

