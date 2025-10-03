Специальные биоразлагаемые токопроводящие чернила ускорят заживление ран

Колбы в лаборатории news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b51d7c20-14e6-4bc4-8791-662436c252e2/conversions/cb8ceae5-2b8b-494e-a479-5d7cd9852c1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b51d7c20-14e6-4bc4-8791-662436c252e2/conversions/cb8ceae5-2b8b-494e-a479-5d7cd9852c1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b51d7c20-14e6-4bc4-8791-662436c252e2/conversions/cb8ceae5-2b8b-494e-a479-5d7cd9852c1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b51d7c20-14e6-4bc4-8791-662436c252e2/conversions/cb8ceae5-2b8b-494e-a479-5d7cd9852c1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иранские ученые разработали автономную систему, которая ускоряет заживление ран. Об этом сообщает TV BRICS.

Новая медицинская технология была разработана в исследовательском центре Тегеранского университета. Устройство использует обычные движения человеческого тела для генерации энергии и стимуляции терапевтических процессов. Система стимулирует заживление поврежденных тканей и контролирует показатели здоровья пациента.

Устройство изготовлено из специальных биоразлагаемых чернил на основе цинка. Оно представляет собой тонкие и гибкие электроды, которые можно нанести на кожу. После того как рана заживает, эти материалы растворяются и их не нужно извлекать хирургическим путем.

Отмечается, что на основе этой системы из гибких электродов можно создавать новые медицинские устройства - более безопасные и комфортные для пациентов.