В Ханое прошло заседание белорусско-вьетнамской межправкомиссии по сотрудничеству

Для Беларуси приоритетный партнер в Юго-Восточной Азии - Вьетнам. 1 апреля в Ханое прошли переговоры на двустороннем правительственном треке.

В столицу Вьетнама прибыла большая делегация Беларуси во главе с вице-премьером Анатолием Сиваком. Страны связывает и торговля, и кооперация. Но рассчитываем на большее, и предлагаем новые инициативы. Какие именно?

Страна социализма, тысячи сортов риса и, конечно, байков. Это вообще азиатская классика - колесить на мотоцикле. Но что интересно, вьеты (так называют большинство населения Вьетнама) отлично знают одну небезызвестную минскую марку.

Еще в 1960 годах наши мотоциклы "Минск" впервые завезли сюда, четверть века им удавалось удерживать лидерство. А несколько лет назад медиа пестрили заголовками: "Минск" возвращается!" Вьетнам заново открыл для себя старые советские байки, а наш мотовелозавод даже поставил в Ханой пробную партию.

Наши байки здесь не просто помнят - в стране есть клубы любителей минской марки. Годы идут, а они ездят! Здесь говорят: белорусская техника - это надежно. Проверено временем!

С условием реализации тех задач, которые поставил глава государства по локализации производства мотоциклов "Минск", то он будет конкурентоспособным здесь, во Вьетнаме. Почему? Потому что вьетнамцы очень любят этот мотоцикл еще с советских времен. В отличие от всех других производителей он был очень тягучим, он был ремонтопригоден. Да, несколько лет назад приходила партия белорусских мотоциклов во Вьетнам, мы надеемся, что в ближайшей перспективе мотоцикл "Минск" появится во Вьетнаме снова. Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Тайланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме

Путь до Ханоя, конечно, неблизкий. И логистика - как ни крути - головная боль наших производителей, когда речь заходит о дальних маршрутах. Никто не скажет: невозможно. Но знают все: чтобы конкурировать, нужно снижать затраты, которые отягощает большое логистическое плечо. Сделать это можно совместным производством. Зона свободной торговли (а у нас с Вьетнамом она есть) нивелирует пошлины, обеспечивая конкурентную цену. Так сделал МАЗ (у нас действует сборочное производство), так хочет сделать и МТЗ. Посол подтвердил: совместной сборке тракторов под Ханоем быть!

По его словам, в настоящий момент несколько моделей белорусских тракторов проходят техническую апробацию. Часть деталей Вьетнам планирует закупать на минских заводах, чтобы в конечном итоге трактор соответствовал тому высокому уровню качества, которым славится МТЗ.

Минск и Ханой находятся на том этапе, когда стадия идеи уже позади. Получена принципиальная поддержка всех сторон. В планах - собрать опытную партию тракторов. Для этого и площадка есть, а значит не нужны солидные инвестиции. Это ускорит реализацию проекта. Впрочем, ускоряться партнеры готовы по всем направлениям - сегодня это подтвердили на заседании межправкомиссии.

Нгуен Хонг Зиен, министр промышленности и торговли Вьетнама

Вьетнам ценит внешнюю политику Беларуси на Востоке. Нашей дружбе не подвластен никакой политический протекционизм. Несмотря на все внешние сложности, мы нацелены развивать сотрудничество и быть мостом для Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. Нгуен Хонг Зиен, министр промышленности и торговли Вьетнама

К тому же Вьетнам - это тот случай, когда в развитии контактов нет ничего лучше народной дипломатии, уверен наш вице-премьер. Образование всегда с успехом работало на эту задачу - студенческие обмены были нормой в двусторонних контактах. Сегодня на фоне активных политических связей желания учиться друг у друга хоть отбавляй. Разрабатываются совместные образовательные программы, которые основаны на простом и эффективном - межличностные контакты всегда помогают решению межгосударственных задач.

Через молодежь налаживаются контакты, ведь молодежь, которая сейчас учится, впоследствии будет руководить предприятиями, организациями. И когда у них будут выстроены добрые, дружественные личные взаимоотношения, это поможет дальше развивать их контакты в профессиональной сфере - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси

А чтобы сделать нас ближе, Беларусь и Вьетнам готовы открыть прямой рейс. И это уже не просто намерения. Все в высокой степени готовности: правовая база, договоренности, взаимный подтвержденный интерес, переговоры авиационных властей. Так что "быть или не быть?" - так вопрос уже стоит. Лишь "когда?" и "куда?". Сроки более-менее ясны. А вот направление пока обсуждают. С высокой долей вероятности это будет вьетнамский курортный вектор.

Ольга Шапкова, замдиректора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Мы ожидаем открытие сезона в благоприятный период в течение года. Может быть, это будет конец 2025 года или начало 2026-го. Начало чартерных полетов. Конечно, это будет туристическое направление, авиакомпания "Белавиа" выбирает наиболее благоприятные направления для обеспечения спроса пассажиров. Ольга Шапкова, замдиректора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси