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В Ханое прошло заседание белорусско-вьетнамской межправкомиссии по сотрудничеству
Для Беларуси приоритетный партнер в Юго-Восточной Азии - Вьетнам. 1 апреля в Ханое прошли переговоры на двустороннем правительственном треке.
В столицу Вьетнама прибыла большая делегация Беларуси во главе с вице-премьером Анатолием Сиваком. Страны связывает и торговля, и кооперация. Но рассчитываем на большее, и предлагаем новые инициативы. Какие именно?
Страна социализма, тысячи сортов риса и, конечно, байков. Это вообще азиатская классика - колесить на мотоцикле. Но что интересно, вьеты (так называют большинство населения Вьетнама) отлично знают одну небезызвестную минскую марку.
Еще в 1960 годах наши мотоциклы "Минск" впервые завезли сюда, четверть века им удавалось удерживать лидерство. А несколько лет назад медиа пестрили заголовками: "Минск" возвращается!" Вьетнам заново открыл для себя старые советские байки, а наш мотовелозавод даже поставил в Ханой пробную партию.
Наши байки здесь не просто помнят - в стране есть клубы любителей минской марки. Годы идут, а они ездят! Здесь говорят: белорусская техника - это надежно. Проверено временем!
С условием реализации тех задач, которые поставил глава государства по локализации производства мотоциклов "Минск", то он будет конкурентоспособным здесь, во Вьетнаме. Почему? Потому что вьетнамцы очень любят этот мотоцикл еще с советских времен. В отличие от всех других производителей он был очень тягучим, он был ремонтопригоден. Да, несколько лет назад приходила партия белорусских мотоциклов во Вьетнам, мы надеемся, что в ближайшей перспективе мотоцикл "Минск" появится во Вьетнаме снова.
Путь до Ханоя, конечно, неблизкий. И логистика - как ни крути - головная боль наших производителей, когда речь заходит о дальних маршрутах. Никто не скажет: невозможно. Но знают все: чтобы конкурировать, нужно снижать затраты, которые отягощает большое логистическое плечо. Сделать это можно совместным производством. Зона свободной торговли (а у нас с Вьетнамом она есть) нивелирует пошлины, обеспечивая конкурентную цену. Так сделал МАЗ (у нас действует сборочное производство), так хочет сделать и МТЗ. Посол подтвердил: совместной сборке тракторов под Ханоем быть!
По его словам, в настоящий момент несколько моделей белорусских тракторов проходят техническую апробацию. Часть деталей Вьетнам планирует закупать на минских заводах, чтобы в конечном итоге трактор соответствовал тому высокому уровню качества, которым славится МТЗ.
Минск и Ханой находятся на том этапе, когда стадия идеи уже позади. Получена принципиальная поддержка всех сторон. В планах - собрать опытную партию тракторов. Для этого и площадка есть, а значит не нужны солидные инвестиции. Это ускорит реализацию проекта. Впрочем, ускоряться партнеры готовы по всем направлениям - сегодня это подтвердили на заседании межправкомиссии.
Нгуен Хонг Зиен, министр промышленности и торговли Вьетнама
Вьетнам ценит внешнюю политику Беларуси на Востоке. Нашей дружбе не подвластен никакой политический протекционизм. Несмотря на все внешние сложности, мы нацелены развивать сотрудничество и быть мостом для Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии.
К тому же Вьетнам - это тот случай, когда в развитии контактов нет ничего лучше народной дипломатии, уверен наш вице-премьер. Образование всегда с успехом работало на эту задачу - студенческие обмены были нормой в двусторонних контактах. Сегодня на фоне активных политических связей желания учиться друг у друга хоть отбавляй. Разрабатываются совместные образовательные программы, которые основаны на простом и эффективном - межличностные контакты всегда помогают решению межгосударственных задач.
Через молодежь налаживаются контакты, ведь молодежь, которая сейчас учится, впоследствии будет руководить предприятиями, организациями. И когда у них будут выстроены добрые, дружественные личные взаимоотношения, это поможет дальше развивать их контакты в профессиональной сфере - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.
А чтобы сделать нас ближе, Беларусь и Вьетнам готовы открыть прямой рейс. И это уже не просто намерения. Все в высокой степени готовности: правовая база, договоренности, взаимный подтвержденный интерес, переговоры авиационных властей. Так что "быть или не быть?" - так вопрос уже стоит. Лишь "когда?" и "куда?". Сроки более-менее ясны. А вот направление пока обсуждают. С высокой долей вероятности это будет вьетнамский курортный вектор.
Ольга Шапкова, замдиректора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси
Мы ожидаем открытие сезона в благоприятный период в течение года. Может быть, это будет конец 2025 года или начало 2026-го. Начало чартерных полетов. Конечно, это будет туристическое направление, авиакомпания "Белавиа" выбирает наиболее благоприятные направления для обеспечения спроса пассажиров.
Есть еще ряд направлений, которые будем развивать. Не отказываемся от совместного молочного производства, расширяем линейку поставок продовольствия, производства новой техники на базе мазовской площадки во Вьетнаме. Все, что нам обоюдно интересно, закреплено в дорожной карте - документ рассчитывают подписать в ходе визита на высшем уровне. В мае в Беларуси ждут Генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама.