В Могилеве представили уникальный автопоезд, состоящий на 90 % из отечественных комплектующих

Новый проект, который не имеет аналогов среди белорусских производителей. Самосвальный автопоезд презентовало машиностроительное предприятие-резидент СЭЗ "Могилев".

В конструкции использовано шасси МАЗ с доработкой стандартной рамы. Основные узлы - из высокопрочной стали, что снижает массу автопоезда и увеличивает грузоподъемность. Подобная техника пользуется повышенным спросом среди строительных компаний Беларуси и России.

Павел Мариненко

"Это ярчайший пример, как сейчас можно сочетать преимущества двух государств - Республики Беларусь и Российской Федерации, - подчеркнул глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко. - Инженеры данной компании взяли прекрасную МАЗовскую разработку и усовершенствовали ее с учетом научных разработок россиян по специализированным металлам и сталям. И такое сочетание позволило создать автомобиль, который сможет перевозить на 5-10 % груза больше. Это кажется цифра небольшая, но в рамках эксплуатационного периода техники даст огромное преимущество пользователям данного автомобиля.

Там, где БЕЛАЗ не проедет, проедет эта техника. Олег Фригин, замдиректора ООО "МРКМ ЗАПАД

Это самосвальная техника, предназначенная для перевозки грузов, строительных материалов. Также можно перевозить зерно. "При помощи одного водителя мы перевозим в 2 раза больше грузов. Здесь грузоподъемность 45 тонн. Выгрузка происходит тоже самостоятельно. При такой грузоподъемности возможно перемещаться по транспортным магистралям", - отметил Олег Фригин.