Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Масштабный сбой произошел в работе Starlink в США

Масштабный сбой произошел в работе Starlink в США

Более 42 тыс. пользователей из США пожаловались на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, следует из отчета сервиса Downdetector. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, 60% людей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, 38% жалуются на полное отключение связи, 2% - на подключение к сети.

Помимо США, перебои в работе Starlink зафиксированы в Великобритании.

Фото: © Getty Images / NurPhoto / Jonathan Raa

сбой системыStarlink