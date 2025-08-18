3.71 BYN
Масштабный сбой произошел в работе Starlink в США
Автор:Редакция news.by
Масштабный сбой произошел в работе Starlink в США
Более 42 тыс. пользователей из США пожаловались на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, следует из отчета сервиса Downdetector. Об этом сообщает ТАСС.
По его данным, 60% людей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, 38% жалуются на полное отключение связи, 2% - на подключение к сети.
Помимо США, перебои в работе Starlink зафиксированы в Великобритании.
Фото: © Getty Images / NurPhoto / Jonathan Raa