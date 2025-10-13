130 судов застряли в Северном море и крупнейших портах Бельгии из-за забастовки

Из-за забастовки моряков 130 судов застряли в Северном море и крупнейших портах Бельгии. Лоцманы отказываются работать в теперешних условиях.

Причина - нарушение ранее достигнутых соглашений, сокращение бюджета на соцвыплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.