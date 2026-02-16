3.72 BYN
17 февраля в Женеве стартует новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
Автор:Редакция news.by
17 февраля в Женеве должен состояться второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Посредником при консультациях выступает Оман.
Американскую сторону возглавит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Иран представит глава МИД Аббас Аракчи.
Накануне переговоров он обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Тегерана. По оценке иранской стороны, Вашингтон выработал более реалистичную позицию относительно данного вопроса.
Руководство Ирана готово на компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций.
По информации CNN, в рамках потенциального соглашения Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана.