17 февраля в Женеве стартует новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

17 февраля в Женеве должен состояться второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Посредником при консультациях выступает Оман.

Американскую сторону возглавит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Иран представит глава МИД Аббас Аракчи.

Накануне переговоров он обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Тегерана. По оценке иранской стороны, Вашингтон выработал более реалистичную позицию относительно данного вопроса.

Руководство Ирана готово на компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций.