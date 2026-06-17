18 июня завершается трехдневный саммит "Большой семерки"

18 июня во французском Эвиане завершается трехдневный саммит "Большой семерки". Главными темами встречи стали Украина и Ближний Восток - именно они заняли центральное место в итоговом заявлении участников. В документе говорится о готовности ввести новые санкции против российской нефти и газа, а также об усилении поддержки Киева.

При этом организаторы сопровождали трансляцию саммита музыкальной композицией "Капибара".

Европейские лидеры активно пытались перетянуть Дональда Трампа на свою сторону по украинскому вопросу. По некоторым данным, американский президент частично принял подходы к мирному урегулированию, которые предлагали ему Макрон и Мерц.

Немецкий канцлер в стремлении расположить к себе Трампа перешел все границы приличия: он подарил президенту США футболку сборной Германии с его именем и не забыл польстить. При этом еще недавно Мерц и Трамп довольно резко обменивались колкостями.