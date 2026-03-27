2 % от ВВП: страны НАТО добились повышения уровня трат на оборону

НАТО впервые в истории реализовал давно поставленную перед членами альянса цель - расходы на военные нужды достигли 2 %.

В общей сложности эти траты составили в 2025 году 1,4 трлн долларов. Европа вместе с Канадой потратили на оружие и прочие военные нужды почти 600 млрд долларов. Цифры впечатляют, но далеки от желаемых. Уровень в 2 % был целевым лет 5 назад.

Дональд Трамп теперь требует от НАТО нарастить расходы до 5 % от ВВП, угрожая в противном случае снижением степени участия Соединенных Штатов в делах альянса. Пока вожделенного уровня не достиг никто. Наиболее близки к нему страны Восточной Европы - воинственные прибалтийские республики и Польша.