25 августа в Финляндии стартовали военные учения НАТО у российских границ

НАТО тем временем начинает учения у российских границ. В Финляндии сегодня стартуют маневры сил специального назначения стран альянса. Задействовано свыше 1,5 тыс. бойцов элитных подразделений.

В маневрах принимают участие военные из Европы и США. До 12 сентября они будут отрабатывать оперативные возможности НАТО в условиях Северной Европы. В учениях задействуют наземную, морскую и воздушную военную технику альянса.