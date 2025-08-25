3.70 BYN
25 августа в Финляндии стартовали военные учения НАТО у российских границ
Автор:Редакция news.by
НАТО тем временем начинает учения у российских границ. В Финляндии сегодня стартуют маневры сил специального назначения стран альянса. Задействовано свыше 1,5 тыс. бойцов элитных подразделений.
В маневрах принимают участие военные из Европы и США. До 12 сентября они будут отрабатывать оперативные возможности НАТО в условиях Северной Европы. В учениях задействуют наземную, морскую и воздушную военную технику альянса.