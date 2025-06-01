30 лет назад Россия и Беларусь снесли символический шлагбаум

Все медиа у соседей в какой-то момент зацепились за картофель. Казалось бы, один продукт, а тема на первых полосах. Конечно, сегодня продовольственная безопасность проходит красной линией, поэтому в будущем надо не подвести и выращивать столько, чтобы хватало и себе, и братскому государству. Тем более, судя по запросу, рынок там бездонный, его надо заполнять. Чтобы это все стало возможным, еще 30 лет назад наши страны снесли символический шлагбаум.

Тогда участие в церемонии принимали Президент Александр Лукашенко и премьер-министр России Виктор Черномырдин. Таможенная граница между двумя странами перестала действовать. Оценивая важное событие, белорусский Президент тогда выразился почти афористически: «Ликвидированы последние осколки этого искусственно созданного недоразумения».

Вместе с символическим шлагбаумом рухнули и многие преграды во взаимоотношениях, которые, конечно, в разное время были не такими простыми. Это сегодня Беларусь и Россия осваивают новые перспективные проекты в различных сферах. Микроэлектроника, АПК, фармацевтика – есть взаимный интерес и желание работать ради благосостояния братских народов. Ну а товарооборот почти 60 млрд долларов – лучшее подтверждение: мы на правильном пути.

26 мая 1995 года - момент, который и спустя три десятилетия журналист Леонид Дубаневич помнит детально. Он есть и на этом легендарном фото, где белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр России Виктор Черномырдин снимают барьер между Беларусью и Россией. На следующее утро газеты будут пестрить заголовками «Границы между двумя странами больше не существует!»

«Снос барьеров между нашими двумя странами стал основой для государственного развития и России, и Беларуси. Это союзное государство с каждым годом крепнет и укрепляется, набирает темпы своего развития. Но тот шаг, который был сделан тогда, был одним из самых главных», - делится Леонид Дубаневич, обозреватель телекомпании «ВоенТВ», член военно-научного общества.

«В "Редьках" была такая торжественная, веселая обстановка. Виктор Степанович и Александр Григорьевич сняли таможенный пост. Там уже была палатка и столы накрыты. Долго сидели, обсуждали и отмечали. И уже там глубокой ночью поехали на машинах провожать Виктора Степановича до Смоленска. Такой вот получился славно экспромт. Это очень наглядное мероприятие. Днем подписывали заявление, вечером уже убрали шлагбаум», - рассказал Урал Латыпов, первый помощник Президента Беларуси (1995-1998 ГГ.)

Церемония снятия шлагбаума на переходе «Редьки» (с белорусской стороны) и «Красное» (с российской) стала судьбоносной для двух народов. Репортеры назовут этот шаг «одним из первых символов будущей интеграции и надежным фундаментом союзного строительства». Уже тогда стало очевидно - нам по пути.

«Хороший день, счастливый день для меня. Вот как раз сегодня можно увидеть результаты своей работы, результаты того, что мы сделали. Я думаю, то, что я вижу на лицах людей сегодня присутствующих здесь, это событие», - заявил Виктор Черномырдин, экс-председатель правительства России (1938-2010 ГГ.).

«Я сегодня счастлив, для меня молодого политика, это счастье. Виктор Степанович это олицетворение, что произошло. Он три года боролся за это. Я, может быть, в другой ипостаси, в другой должности, но тоже шел рядом с ним. А сегодня судьба свела на этот подиум великий», - поделился эмоциями Александр Лукашенко.

Брест – Москва - одна из самых крупных автомагистралей, которая связывает Беларусь и Россию. 30 лет назад 26 мая именно на этом участке трассы произошло историческое событие для двух государств: был снят символический шлагбаум, который разделял братские народы. На его месте посадили вот эту белую березу - символ крепкой дружбы и сплоченности.

Конечно, и сама автомагистраль, и придорожная инфраструктура, спустя 30 лет выглядят так, что не узнать. Другой и комфорт, и уровень сервиса.

А тогда, вспоминает Геннадий Семенов, вокруг пустырь. Под палящим солнцем в ожидании исторических кадров прождали 9 часов. И вот каким был тот судьбоносный день глазами фотокорреспондента БелТА: «Перерезали ленточки красные с двух сторон и разобрали шлагбаум этот. Не должно быть шлагбаумов между нашими странами. Это я запомнил, то, что сказал именно наш Президент. Вопросы промышленности решаются и в других отраслях экономики наших стран. Это событие - то, что убрали границу».

Таким образом для России и Беларуси открылись возможности для беспрепятственной торговли, обменом услугами. Михаил Лещинский в то время возглавлял Дубровенский район. Председателем стал 26 мая 1987-го. И ровно через восемь лет оказался свидетелем исторического события. Говорит, что интеграция стала чувствоваться именно в тех сферах, где она была так необходима для двух государств.

«Закричали «ура», притом трехкратное. Машины, когда закончилась эта сама процедура и так далее, пошли. Они шли двое суток беспрерывным потоком. Это же родственные связи, особенно Красненский район Смоленской области - 15, а то и 30 процентов прямых родственников», - рассказал о своих впечатлениях Михаил Лещинский, председатель Дубровенского райисполкома (1987-2005 гг).

Три десятка лет одной дорогой - Владимир и Людмила Яковенко. Он из Дубровенского района Витебской области, она из Красненского Смоленской. Познакомились не в самое простое время, но вместе преодолели многое. Вырастили дочек, помогают с внуками. Такая вот семейная дипломатия: «Живем, вот как видите, трудимся. Держим хозяйство, работаем. Ну, так вот все у нас идет своим чередом. Родились две дочки, живут в Смоленске. Замужем. Они белорусы, а мужья россияне», - поделилась Людмила Яковенко, жительница д. Ляды