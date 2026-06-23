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+40 в Париже, +44 в Мадриде: экстремальная жара охватила Западную Европу
Экстремальная жара накрыла западную Европу. Во Франции в 49 департаментах объявлен наивысший уровень погодной опасности, еще в 40 действует оранжевый уровень тревоги. 18 человек погибли из-за высоких температур и при купании. В школах сокращают учебный день, 800 учебных заведений вовсе закрыты.
В Париже столбики термометров добрались до отметки в 40 градусов выше нуля. В регионе отменена 10-я часть пригородных электричек.
Подобная ситуация и в соседних странах. В Испании прогнозируют температуры до +44 градусов. В Бельгии на фоне высоких температур ограничили движение поездов в часы пик.
В Берлине, где выше 30 градусов, был прерван финал теннисного турнира, а зрители эвакуированы.
В Великобритании объявлено предупреждение об экстремальной жаре для южной Англии и части Уэльса. Температура может достигать 38 °C, что приближается к историческим июньским рекордам.