72 тыс. русскоязычных жителей Эстонии не проголосуют на муниципальных выборах

В Эстонии права голоса на муниципальных выборах лишились 72 тыс. русскоязычных жителей страны. Это стало результатом поправок, внесенных в законодательство весной 2025 года.

Согласно им, власти запретили голосовать на местных выборах гражданам третьих стран, имеющим эстонский ВНЖ. Это в основном граждане России и Беларуси. Примечательно, что абсолютное большинство людей, потерявших право голоса, - жители Таллина. А так называемые лица без гражданства - владельцы серых паспортов - право голоса сохранят.