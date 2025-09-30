3.64 BYN
Аэропорт Кабула 29 сентября отменил все рейсы
Аэропорт Кабула 29 сентября был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Amu TV.
Работники аэропорта, согласно сообщениям СМИ, не были заранее проинформированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету.
Как сообщает агентство Khaama Press, из-за этой ситуации сотни пассажиров застряли в воздушной гавани Дубая, ожидая вылета в Афганистан. О сроках возобновления авиасообщения на данный момент нет информации.
Ранее, 29 сентября, международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что интернет-соединение по всему Афганистану полностью пропало. До этого афганские издания писали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения".