Аэропорт Кабула 29 сентября отменил все рейсы

Аэропорт Кабула 29 сентября был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Amu TV.

Работники аэропорта, согласно сообщениям СМИ, не были заранее проинформированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету.

Как сообщает агентство Khaama Press, из-за этой ситуации сотни пассажиров застряли в воздушной гавани Дубая, ожидая вылета в Афганистан. О сроках возобновления авиасообщения на данный момент нет информации.