Америка на пути к изоляции - Трамп объявил БРИКС главным врагом

Дональд Трамп официально объявил БРИКС врагом номер один. В заявлении для прессы он назвал объединение "группой стран, настроенных против США", а участие Индии в блоке - личным оскорблением Америке.

И в ход пошла экономическая дубинка, то есть свободная конкуренция - как ее себе представляет Америка. 50 % грабительских пошлин для Бразилии, 25 % - для Индии, 30 % - для ЮАР. И далее по списку. Фактически торговая война.

Раньше к вам приезжали вооруженные колонизаторы в пробковых шлемах. Сегодня - незаконные санкции, замаскированные под пошлины.

Главная цель Трампа не ясна, но одна из них - сорвать планы дедолларизации. Старик с автозагаром прямо говорит: "США никому не позволят атаковать доллар". Америка и дальше хочет неограниченно его печатать и распределять инфляцию на весь мир, а не на себя. Поэтому там БРИКС - угроза гегемонии США, а не клуб "развивающихся рынков".

Бразилия уже ответила Трампу. Энергетические компании, качавшие нефть в Штаты, просто закрыли кран. Bloomberg Economics бьет тревогу: Бразилия не просто поставщик черного золота, это еще и король говядины и кофе. Пошлины в 50 %? Отлично. Американцы, готовьтесь платить за стейк и утренний латте на 15-30 % больше. Это вам не блокбастер про ковбоев, где герой с револьвером всех побеждает. Это реальность, где за каждый чих приходится платить из своего кармана. Бразильский кофе в США теперь роскошь.

"На сегодняшний день повышенная инфляция - это уже совершившийся факт. Потому что Соединенные Штаты многие десятилетия жили за счет того, что скупали продукцию и многие другие активы за "дорогой доллар". Но сейчас эта история подошла к концу, и Трамп как лидер Соединенных Штатов ищет другие источники экономического роста. И среднесрочные, и долгосрочные последствия введения пошлин должны заключаться в росте различных отраслей Соединенных Штатов. Но этот процесс достаточно долгий, поэтому первое, с чем столкнутся американцы, - это рост цен и даже, возможно, дефицит некоторых видов продукции", - отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Максим Чирков.

Индия, еще один тяжеловес БРИКС, тоже не стала молчать. Дели, который так воодушевленно смотрел на истребители F-35 и другую военную технику США, сказал "спасибо, не надо", давая понять, что с такими "друзьями", как Трамп, враги не нужны. Индия, как и Бразилия, делает ставку на независимость, а БРИКС дает ей для этого площадку. Американские санкции лишь ускорят создание альтернативных платежных систем в рамках БРИКС.

Китай вообще воспринял угрозы Трампа как шутку. Повышение пошлин за покупку российской нефти? Пекин ответил коротко и ясно: мы сами решим, что нам выгодно. Китай, который держит полмира за фабрику, будет слушать ультиматумы Трампа? Пекин уже давно выстраивает свою игру, и БРИКС - часть этой стратегии. Пока США пытаются давить санкциями, Китай укрепляет связи с Россией, Индией, Бразилией. И каждый новый тариф от Трампа только ускоряет этот процесс.

Итог этой истории покажет время, но уже сейчас ясно, что Трамп затеял опасную игру. Торговая война с БРИКС - это не просто экономический конфликт, это вызов альянсу, который представляет половину населения планеты и треть мировой экономики. США рискуют остаться на обочине. Мир, уставший от глобализации, от одного гегемона, перестраивается под новые реалии.