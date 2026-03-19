Американский киноактер Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

Мастер боевых искусств Чак Норрис / Фото Legion-Media.ru

Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис госпитализирован на Гавайях, утверждает портал TMZ, ссылаясь на осведомленные источники. Об этом пишет sputnik.by.

"Чак Норрис госпитализирован на Гавайях", - говорится в публикации.

Источники рассказали порталу о том, что 86-летнему актеру потребовалась срочная медицинская помощь после того, как он провел тренировку. Собеседники отмечают, что Норрис перед возникшей необходимостью вызова бригады врачей, разговаривал по телефону с другом, пребывал в хорошем настроении и даже шутил.

