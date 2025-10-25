Аналогов в мире нет: Путин заявил о завершении испытания ракеты "Буревестник"

Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-xl-___webp_1920.webp 1920w Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник"

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Такое заявление он сделал во время посещения пункта управления объединенной группировки войск, пишут РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин подчеркнул: аналогов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в мире нет. "У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - отметил президент России.

"Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса", - добавил он.

Также Владимир Путин дал поручение о начале подготовки инфраструктуры для размещения "Буревестника". "Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - поручил российский лидер начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.