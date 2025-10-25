3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Аналогов в мире нет: Путин заявил о завершении испытания ракеты "Буревестник"
Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Такое заявление он сделал во время посещения пункта управления объединенной группировки войск, пишут РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин подчеркнул: аналогов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в мире нет. "У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - отметил президент России.
"Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса", - добавил он.
Также Владимир Путин дал поручение о начале подготовки инфраструктуры для размещения "Буревестника". "Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - поручил российский лидер начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.
Как проинформировал Валерий Герасимов, крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км. Такое испытание провели 21 октября. По словам начальника Генштаба ВС РФ, в ходе полета ракеты "Буревестник" выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".-