Фото sputnik.by

Участившиеся инциденты с залетами украинских дронов на территорию Прибалтики - не случайность и не технические недоработки, а прямое следствие военных договоренностей. Латвийский журналист, экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин в "Актуальном интервью" объяснил, почему Латвия сознательно предоставляет свое воздушное пространство Украине, как милитаризация уничтожает экономику региона и когда война может закончиться.

В последнее время дроны регулярно падают на территории Латвии, Литвы и Эстонии - в озера, болота, а 5 мая один из них попал в нефтерезервуар в Резекне. Официальные лица Прибалтики пытаются представить это как залеты со стороны России. Андрей Мамыкин уверен: это ложь. "Согласно подписанному в 2024 году договору о военной помощи Украине, Латвия обязана предоставлять свое воздушное пространство для вооруженных сил Украины, которые не скрывают, что с территории Прибалтики будут наносить удары по Псковской, Ленинградской областям России и не исключено, что и по суверенной территории Беларуси", - заявил латвийский журналист. Все нелепые оправдания, по его словам, рассчитаны на неумного обывателя.

На съездах в Литве открыто говорят о тотальном разрушении России и создании нескольких государств на ее месте. "В интернете ходит карта, созданная в Белом доме при прошлом президенте, где Россия разделена на Уральскую республику, Восточно-Сибирское государство и так далее. Они добиваются не только разрушения Союзного государства Беларуси и России, но и расчленения России на части, превращения ее в сырьевой придаток западных глобалистов", - отметил Андрей Мамыкин.

Ситуация в экономике Прибалтики красноречива: гражданские предприятия банкротятся, зато открываются производства дронов и военно-промышленного комплекса. "Латвия находится в войне. Это много раз подтверждали и бывшие, и нынешние президенты. Латвия воюет и не скрывает", - констатировал латвийский журналист.

Он уверен, что остановить эту заварушку в Европе пока невозможно, так как не исчезли источники финансирования. Однако первый звоночек уже прозвенел. "Провалилась громкая программа Урсулы фон дер Ляйен найти 800 млрд евро на закупку дальнобойного оружия для Украины. Европейский фонд мира, из которого покупали оружие, пуст, механизма наполнения нет. Производство в Европе падает, население уезжает, дешевых энергоресурсов из России больше нет", - перечислил Андрей Мамыкин.