Атомная энергетика - как на Западе мирный атом стал экономической выгодой

АЭС - это большая удача для любой страны, но куда большая ответственность. Например, Литва. Масштабный проект Советского Союза, который сулил нашим соседям самодостаточную безбедную жизнь. Подробности в проекте "План Б".

В 1991 году Игналинская АЭС производила 60 % всей электроэнергии республики. 1993 год стал рекордным для их ядерной энергетики - станция произвела 88,1 % от всей литовской электроэнергии. И этот показатель был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Плюс тогда ведь и за рубеж продавали, то есть был и дополнительный доход. Как такой проект может привести к экологической катастрофе? План Б, который в Литве со словом "сомнительный". И по какому пути решила идти другая соседка, Польша?

Итак, события, которые привели к закрытию Игналины, всем понятны. Такова была цена за вступление в Евросоюз. В 2004 году Литва по указке заглушила первый реактор, в 2009 - второй. Государство осталось без дешевой электроэнергии и с целой грудой отработанного топлива. Что делать с ним, думают до сих пор.

Демонтаж Игналинской АЭС - стоит ли ждать экологической катастрофы

О том, что Литва планирует построить могильник радиоактивных отходов, стало известно в 2019 году. И, внимание, в 4 км от границы с Беларусью. Говорят, рассчитан на хранение на 50 лет. Что дальше? По-прежнему нет ответа.

В середине сентября стало известно, что поверхностный могильник очень низкоактивных радиоактивных отходов на площадке Игналины начали заполнять уже в третий раз с начала его эксплуатации в 2022 году. Но его ли? Или только на бумаге, задаются вопросами в Прибалтике.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"Надо рыть могильник, надо найти на это деньги. Они бесконечно клянчат эти деньги. Им бесконечно отказывают, выдавая по крошкам. Процесс растягивается и становится все дороже. Именно такая история с Игналиной. Собственных денег у Литвы нет, а у Брюсселя приоритеты другие. Они готовятся к большой войне с нами, к сожалению, им точно не до могильника".

И здесь коллеги отмечают, "а вот дружили бы с Беларусью, Россией, может и не пришлось бы могильники копать у себя". У Росатома есть гигантский опыт по утилизации радиоактива. Да, за деньги, но и сейчас ведь сколько трат.

ЕС обещал так много, а сейчас умывает ручки. Должны бы оплатить 80 % расходов по демонтажу Игналины, но проценты тают.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Кланы, которые решают, где кто будет кормиться, очень хорошо наживаются на закрытии, так как туда уходят бюджетные деньги, деньги самого Евросоюза, выделяемые из разных фондов. Там они так радостно ее закрывают, если могли бы, закрывали еще 100 лет".

К тому же на станции находится огромное количество радиоактивного графита. У литовцев из него сделаны корпуса реакторов. Технологии по его утилизации отсутствуют. Игналина остается источником повышенной опасности, особенно при нынешней власти. Прибалтийские политологи не исключают имитации терактов. Чтобы обвинить кого? Понятно. О своих проблемах Литва предпочитает стыдливо молчать.

5 октября 2010 года. Разлив 300 т радиоактивной жижи. Издание "Литовский курьер" провело собственное расследование. Журналисты утверждают, что собирать вытекающую радиоактивную суспензию людям приходилось вручную. "Они были вынуждены идти на риск, чтобы не потерять работу". Что по облучению? Риторический вопрос.

В 2016 году на объекте повышенной опасности едва не вспыхнул пожар. Короткое замыкание на станции было в 2007-м. Тогда оно вывело из строя один из генераторов. В 2005-м тоже замыкание. Пришлось выключить весь блок. И все это литовские журналисты и общественники по крупице публикуют в СМИ. Почему власть так себя ведет? Изучим глубину литовских фобий.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"Вся риторика, мифы, сказки относительно угроз Белорусской атомной станции, как ее называли литовцы, новый Чернобыль, все это политическая брехня. Это просто такая риторика для запугивания собственного населения, для обоснования своих литовских неудач в сфере энергополитики. Потому что уровень защиты Белорусской АЭС максимальный. МАГАТЭ давала свое заключение".

А ведь было время, Литва хотела и новую станцию рядом с Игналиной строить. Обещали соорудить по "передовым западным технологиям". Но там Латвия поднялась. За АЭС, но только в правильных руках и при большой ответственности будущее. Это сегодня, конечно, понимают все. Хотя удобно говорить "мы против". Та же Литва ведь по итогу просто денег не нашла на строительство.

Эстония строит АЭС - определено несколько площадок

Высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии в июне принял решение поддержать внедрение атомной энергетики. Уже выбрано несколько площадок. Кстати, малые модульные реакторы должны ускорить развитие атомной энергетики в мире. Правда, в этом случае в минусе США. Как утверждает американские телеканалы, такие мощности проектируют лишь Китай и Россия. Сразу 20 мини-АЭС хотят построить в Польше.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"В случае Польши мы имеем дело со спором хозяйствующих субъектов. Вопрос, кто будет снабжать регион, насколько станция нужна, необходимо обосновать ее экономические перспективы. Этим занимается Польша, поэтому полякам, естественно, выгодно то, что они называют изоляцией Белорусской атомной станции. Полякам выгодно, чтобы Прибалтика выходила из БРЭЛЛ, нарушила былые системы сообщения по части передачи электроэнергии и других видов энергии".

Почему в Польше затягивают строительство собственной АЭС

11 сентября польские политики приезжали в Беларусь, были на БелАЭС и остались в восторге. Польша так долго выливала ушаты с грязью на нашу, а теперь вот что в Островце рассказали поляки.

Кшиштоф Толвиньски, председатель партии "Фронт" (Польша):

"Люди в Польше значительную часть своих доходов отдают на электроэнергию. Повторяю, она самая дорогая во всей Европе. В связи с этим, чтобы решить эти проблемы, нужно искать решения, возможности получения электроэнергии. Ясно, что даже если бы мы сегодня начали в Польше строить атомную электростанцию, то первые реальные проекты можно выполнить к 2042 году. Мы не справимся. Республика Польша, польская экономика до этого времени не выдержит. Это невозможно. Просто государство рухнет с точки зрения энергетики".

"Как мы, поляки, можем поверить польским политикам, что они построят нам в 2042 году? Я как польский политик им не верю. И вот единственное рациональное, фактическое решение. В Беларуси от руководства, от людей, с которыми мы встречались, от работников атомной электростанции в Островце мы получили очень важный ответ. Надо урегулировать политические отношения с Республикой Беларусь", - отметил Кшиштоф Толвиньски.