3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Авторский дуэт - Украина и Польша: кому и для чего нужны провокации
Киев готовит провокацию. Банковая намеренно срывает переговорный процесс и эскалирует ситуацию в регионе. Новый спектакль грозит масштабными последствиями и вовлечением НАТО в конфликт.
Военная разведка России сообщила о подготовке инсценировки атаки на Польшу якобы ряжеными белорусскими и российскими военными. За сценарием стоит авторский дуэт - украинские и польские спецслужбы.
Ситуацию накаляют повсеместно. После Польши дрономания накрывает страны Евросоюза, что ни день появляется новое заявление о загадочном НЛО в небе над райскими садами. Кому и для чего нужны провокации - в рубрике "Катюшин расчет".
Ситуация в украинских окопах критическая, российская армия берет населенный пункт за населенным пунктом, а Зеленский больше не берет миллиардных сумм из американского бюджета - Трамп не дает.
Еще год назад Банковая плотно сидела на бесконтрольных денежных потоках. Глава распущенного USAID Саманта Пауэр призналась, без отчета и наличными Украине передавали по 1,5 млрд долларов (это только одним агентством). Американские лавочки прикрылись. ЕС хоть и раздувает военные бюджеты, но золотой жилой на замену не стал. Значит, нужна провокация - громкая, мотивирующая, резонансная, которая поведет мир по очень тонкому льду.
О подготовке резонансной провокации сообщила служба российской внешней разведки. Киев намерен предпринять попытку забросить диверсантов в страну Североатлантического альянса - в Польшу. Ряженые "военные", переодетые террористы из белорусских боевиков в рядах ВСУ, так называемые полк Калиновского и боевики Легиона "Свобода России", рассматриваются как кандидаты на главную роль провокационного представления. Они сегодня подчинены главной разведке Украины, получают оттуда зарплату и полностью на крючке.
Согласно сценарию террористы должны зайти на территорию Польши и имитировать атаку на польскую критическую инфраструктуру. Дальше последует второй акт - захват якобы белорусских и российских военных и их признательные показания на камеру, где террористы раскроют карты, что военные якобы получили приказ от командования.
Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):
"Сейчас некоторые страны Восточной Европы, Прибалтики, та же Польша занимаются укреплением своих границ. У них несколько проектов: в Эстонии роют противотанковый ров, в Латвии стоит забор. Польша уже построила забор. Некоторые предлагают затопить границу, чтобы там были непролазные болота. Это будет самым надежным фактором защиты. Все проекты дорогостоящие, и нужно что-то сделать, чтобы они были запущены в производство. Поэтому операция планируется и создается под чужим флагом. Каким-то образом добавят форму, которая есть в армиях Беларуси и России, оденут в них ряженых, произведут захват, изъятие, однозначно найдут паспорта. На бумажке будут планы по диверсионной деятельности, где все расписано".
Осуществить подобное без ведома польской стороны невозможно. Служба внешней разведки России уточнила: сценарий российско-белорусского нападения Киев разрабатывает совместно с польской спецслужбой.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
"Во-первых, одна Украина вряд ли на подобное решится, ей нужны далеко идущие планы. Во-вторых, если подобное все-таки готовится или произойдет, значит, есть какой-то общий сценарий, который вписывается в закрытые границы, в шпиономанию, в блуждающие по Европе дроны, в подозрительные танкеры в Балтийском и Северных морях".
Подобные провокации создают соответствующий информационный фон, на котором принятие радикальных решений становится проще. Недавние дроны, блуждающие по Польше, на которые была поднята авиация из F-16, - тоже пункт из общего сценария, а также размахивающий фото на площадке ООН польский представитель с разрушенным домом польского пенсионера польским самострелом. ООН и институты должны обеспечить международную шумиху вокруг якобы нападения Союзного государства на натовские рубежи. Именно сейчас, сразу после польских НЛО, страны Запада захватила дрономания.
Что ни день, в новой стране (Румыния, Германия, Дания), даже не граничащей с Россией, сообщают о новом "налете" российских БПЛА. БПЛА не обнаруживается, но срабатывает эффект: если опубликовано в Сети - значит было.
"Я думаю, впереди нас ждут достаточно крупные провокации в Приднестровье, в Усть-Луге, в Калининграде. Беларусь в этих условиях находится попросту в эпицентре событий. Белорусский балкон в этом случае занимает ключевую геостратегическую позицию, обеспечивающую безопасность Калининградского особого района, да и всей Восточной Балтики в целом. Не надо забывать о том, что с Украиной у нас протяженность границ составляет более 1 тыс. км", - отметил Андрей Богодель.
Два примечательных заявления прозвучали из уст верхушки польского режима. Премьер Дональд Туск назвал российско-украинский конфликт "своим", то есть польским. А президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша отказалась закрывать Балтийское море для некоего "теневого флота" России по требованию Зеленского. Интересен тот факт, что разговоры о Балтике, которую очень хотят перекрыть для России, чтобы она не имела выхода в Мировой океан, ведутся. Юридически это сделать невозможно, но куда денется ООН, если целому НАТО надо. ООН подыграет и издаст конвенцию, все противозаконное сразу войдет в законную плоскость.
Сейчас дроны запускают именно с борта "теневого флота". Россия якобы идет ва-банк. Французы в международных водах даже взяли на абордаж целый танкер. Правда танкер был огромен, а на абордаж брала утлая французская лодочка. Моряки сопротивления не оказывали, но экипаж заподозрили в причастности к дроновому инциденту в Дании, а дроны на борту искали уже раньше.
Судно под флагом Бенина задерживала Эстония, дронов не нашла, как и французы, следов дронов не обнаружили. Факты, расследования, доказательства уходят на второстепенный план. На первом стоит бюджет, который раздувают столь стремительно.
"Как объяснить европейцам, что эти расходы необходимы? Лучшее объяснение - это российская или белорусская угроза. Если ее нет, то надо придумать. Если нет диверсантов, то нужно их нарядить, найти, положить на землю и сказать, что это русские и белорусские диверсанты. Если нет беспилотников, то их надо запустить. Если понадобятся взрывы, они пойдут даже на это, лишь бы спасти собственные шкуры. Я думаю, скоро шпионы и диверсионные группы будут бегать по всей Европе. Ловить их будут все спецслужбы европейских государств. При этом бюджеты, выделяемые на такую охоту за диверсантами, будут расти в геометрической прогрессии", - поделился Алексей Леонков.
Средства массовой информации Запада - в истерике. Зрителя кормят неминуемым вторжением. В Дании готовятся к нападению, собирают тревожные чемоданчики. Новость российской разведки о подготовке Киевом инсценировки вторжения польские СМИ подали в намеченной по плану манере. Все это - идеальная визуализация, лучше сценария и не найти.