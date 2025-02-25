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Беларусь и Куба готовы наращивать взаимные поставки медикаментов
Беларусь и Куба наращивают взаимные поставки медикаментов. Укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения стороны обсудили сегодня в парламенте.
С визитом в Минске многочисленная кубинская делегация. В ее составе представители Министерства здравоохранения. Остров свободы известен высоким уровнем развития медицины. Здесь производят качественные медикаменты. Несколько важных позиций, в том числе противораковых, поставляется на белорусский рынок. Номенклатуру планируется расширять. В процессе регистрации 8 новых препаратов. Куба заинтересована и в поставках белорусских лекарств.
Здравоохранение - одна из приоритетных сфер сотрудничества двух стран. В минувшем году подписано новое соглашение. В документе прописаны намерения совместно проводить научные разработки, производить лекарства и готовить специалистов. Сегодня на встрече стороны подтвердили взаимный интерес к локализации выпуска медикаментов как на территории Кубы, так и в Беларуси. Посол отметил, что это открывает препаратам большой евразийский рынок. Напомним, Куба имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.