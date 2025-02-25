Беларусь и Куба готовы наращивать взаимные поставки медикаментов

Беларусь и Куба наращивают взаимные поставки медикаментов. Укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения стороны обсудили сегодня в парламенте.

С визитом в Минске многочисленная кубинская делегация. В ее составе представители Министерства здравоохранения. Остров свободы известен высоким уровнем развития медицины. Здесь производят качественные медикаменты. Несколько важных позиций, в том числе противораковых, поставляется на белорусский рынок. Номенклатуру планируется расширять. В процессе регистрации 8 новых препаратов. Куба заинтересована и в поставках белорусских лекарств.