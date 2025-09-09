Беспорядки, нападения, сотни пострадавших и десятки погибших. Непал во власти хаоса

По поступающей информации, в Непале бунтовщики объявили, что власть в стране перешла в их руки. Столица Катманду затянута дымом. Дворец в Непале полностью охвачен огнем, его даже не пытаются тушить. В здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра.

В данный момент радикалы строят баррикады, продолжают нападать на силовиков и чиновников. Избит министр финансов. Он пытался убежать от толпы, его схватили и увезли в неизвестном направлении. Совершено нападение на экс-премьера и его жену, которая является главой МИД Непала. Ее заперли в доме и подожгли здание. Женщина погибла.

Протестующие начали штурм тюрьмы в Непале По информации India Today, сотни заключенных уже сбежали 10 часов назад

Счет пострадавших идет на сотни, жертв уже десятки. Горит здание авиакомпании, чьи вертолеты военные использовали для эвакуации министров. По сути, сейчас страна практически обезглавлена. Ранее сообщалось, что вслед за премьером пост покинул и президент. Однако эту информацию опровергли. В ближайшие часы ожидается обращение начальника штаба армии. Его выступление анонсировал индийский телеканал. В стране ввели комендантский час. Аэропорты закрыли как минимум до четверга. Ряд экспертов усматривает причину резкого взрыва ситуации в Непале с потеплением в политических и торговых отношениях Индии и Китая. Не исключено, что у внешних политтехнологов возникло искушение любой ценой спровоцировать напряженность в Азиатском регионе. И в подтверждение этой версии на границе Непала с Индией начались поджоги, все пограничные пункты пропуска закрыты.