3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Безразмерная губа Навроцкого и сломанный телесуфлер - чем запомнится юбилейная сессия ООН?
Как будет развиваться ситуация дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта. Узнаете в программе "Тренды" 1 октября после "Панорамы".
- Выбирать больше не придется - искусственный интеллект в вашем гаджете с удовольствием примет решение. Кто теперь чей хозяин?
- "Мы к этому готовы" - как немка буквально одной фразой уничтожила будущее коллективной Европы.
- Зависимости большой политики - безразмерная губа польского президента и сломанный телесуфлер. Чем запомнится юбилейная сессия ООН?
- Полный шатдаун - в США готовят массовое сокращение государственного аппарата.
- Власть диаспоры - парламентские выборы в Молдове вынуждают людей паковать вещи.
Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас? Разберемся вместе.