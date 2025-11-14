3.68 BYN
Би-би-си извинилась перед Трампом за искажение его речи
Автор:Редакция news.by
Би-би-си извинилась перед Трампом за документальный фильм с поддельными кадрами его выступления. Письмо направил председатель совета директоров британской телерадиокорпораци.
Би-би-си утверждает, что не планирует снова ставить в эфир эпизод программы, в которой содержалась искаженная речь американского лидера. Однако платить компенсацию компания отказалась.
Напомним, сумма иска составляет 1 млрд долларов. Ранее пресс-секретарь Белого дома назвала это СМИ фейковым.