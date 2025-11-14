Би-би-си извинилась перед Трампом за искажение его речи

Би-би-си извинилась перед Трампом за документальный фильм с поддельными кадрами его выступления. Письмо направил председатель совета директоров британской телерадиокорпораци.

Би-би-си утверждает, что не планирует снова ставить в эфир эпизод программы, в которой содержалась искаженная речь американского лидера. Однако платить компенсацию компания отказалась.