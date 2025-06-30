Блокировка Ормузского пролива: что будет, если Иран применит свое географическое оружие

Вокруг очередной крупнейшей торговой артерии мира вновь неспокойно. Официальный Тегеран заявил, что готов заблокировать Ормузский пролив, если Израиль и США не прекратят бомбить Иран. И пока тишина. Но кто знает, что будет дальше.

Ормузский пролив длиной всего 54 км. Через него идет каждый пятый баррель нефти в мире. Одна блокада - и цена на черное золото взлетит выше 150 долларов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a586fdc3-57e7-43a4-b454-9fadf3004bab/conversions/171d3d41-36c1-4ee7-bac9-7c972bef7afe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a586fdc3-57e7-43a4-b454-9fadf3004bab/conversions/171d3d41-36c1-4ee7-bac9-7c972bef7afe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a586fdc3-57e7-43a4-b454-9fadf3004bab/conversions/171d3d41-36c1-4ee7-bac9-7c972bef7afe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a586fdc3-57e7-43a4-b454-9fadf3004bab/conversions/171d3d41-36c1-4ee7-bac9-7c972bef7afe-xl-___webp_1920.webp 1920w

В строении пролива есть одна особенность, он достаточно глубок для тяжелых танкеров с нефтью лишь в одном канале, а он менее 10 км в ширину.

Ряд аналитиков называют Ормузский пролив географическим оружием массового поражения для Ирана. Военным Тегерана достаточно прикрыть именно судоходную артерию для нефтяных танкеров, и в западном полушарии может разразиться топливный кризис, сопоставимый с 1973 годом, когда в США буквально закончилось топливо.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ffa2a46-a193-4c6c-8bbf-2866ac2f481e/conversions/d440815e-b1cc-4800-933d-433c4b3ee909-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ffa2a46-a193-4c6c-8bbf-2866ac2f481e/conversions/d440815e-b1cc-4800-933d-433c4b3ee909-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ffa2a46-a193-4c6c-8bbf-2866ac2f481e/conversions/d440815e-b1cc-4800-933d-433c4b3ee909-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ffa2a46-a193-4c6c-8bbf-2866ac2f481e/conversions/d440815e-b1cc-4800-933d-433c4b3ee909-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получается, что Тегеран готов в случае повторных ударов по своим ядерным объектам насытить тот самый 10-километровый канал минами. Каждый месяц через Ормузский пролив идет 3 тыс. танкеров.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:

"Ормузский пролив очень важен. Через него проходит 30 % мирового трафика нефти. Поэтому, если он будет заблокирован, то, конечно, это вызовет огромный рост цен. Одни эксперты говорят про 200 долларов за баррель, другие говорят про 300 долларов за баррель. Сказать точно сложно, но, конечно, это будет серьезный кризис".

Пока Иран и Израиль держат режим прекращения огня. Но официальный Тегеран заявил, что если хоть одна ракета прилетит, Ормузский канал будет блокирован. С 2000 года Иран угрожал закрытием пролива более 10 раз.