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Bloomberg: Франция настаивает на применении ЕС мощных ответных мер против пошлин США
Ряд стран ЕС, включая Францию, хотят от Евросоюза применения самых мощных мер против экономического принуждения со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках такого шага ЕС мог бы задействовать широкий спектр мер, включая ограничения на торговлю, услуги, права на интеллектуальную собственность, прямые иностранные инвестиции и доступ к госзакупкам. Еврокомиссия пока не рассматривает применение этих мер и ждет конкретики по экономическим ограничениям, о которых США должны объявить 2 апреля, заявили агентству источники. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 млрд евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.