19 сентября в Эстонии начинаются масштабные учения резервистов SNAPEX. Примечательно то, что их проводят внезапно и безо всякого предварительного информирования граждан. Продлятся учения по 5 октября.

На пункты сбора должны прибыть инженеры, пехотинцы, зенитчики, артиллеристы и другие военные специалисты, числящиеся в резерве.