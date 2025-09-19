Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Эстонии начинаются масштабные учения резервистов

19 сентября в Эстонии начинаются масштабные учения резервистов SNAPEX. Примечательно то, что их проводят внезапно и безо всякого предварительного информирования граждан. Продлятся учения по 5 октября.

На пункты сбора должны прибыть инженеры, пехотинцы, зенитчики, артиллеристы и другие военные специалисты, числящиеся в резерве.

Для небольшой Эстонии учения подобного масштаба представляют собой нечто исключительное, между тем проводятся такие маневры резервистов уже второй раз за год.

