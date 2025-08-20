Bloomberg: премьер-министр Италии предложила создать "мини-НАТО"

Предполагается, что выглядеть это будет так: в случае военной угрозы Украине гаранты собираются и в течение суток принимают решение, помогать или нет военной силой? Приблизительно так же действует пресловутый 5-й пункт устава НАТО, он тоже не содержит механизма обязательной военной поддержки страны - члена Альянса, подвергшейся нападению.

Идея мини-НАТО вряд ли будет одобрена оперативно. По данным издания Politico, европейцы надеются на провал мирного процесса и всячески затягивают принятие любых решений в этой сфере. Страны ЕС уверены, что они сумеют искусственно создать ситуацию, в которой Путин будет вынужден отказаться от участия в переговорах. Для этого представителям Старого Света надо лишь действовать крайне медленно и выдвигать самые фантастические варианты предоставления гарантий безопасности.