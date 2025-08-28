Bloomberg: страны НАТО потратят более 1,5 трлн долларов на оборону в 2025 году

Страны НАТО потратят более 1,5 трлн долларов на оборону в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад альянса.

Наибольшая доля приходится на США - 845 млрд долларов, у стран ЕС и Канады - 559 млрд соответственно.

Все союзники, кроме Исландии, достигнут действующего целевого показателя расходов в 2 % от ВВП. К 2035 году этот показатель должен составлять уже 5 %.