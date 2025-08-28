3.69 BYN
Bloomberg: страны НАТО потратят более 1,5 трлн долларов на оборону в 2025 году
Автор:Редакция news.by
Страны НАТО потратят более 1,5 трлн долларов на оборону в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад альянса.
Наибольшая доля приходится на США - 845 млрд долларов, у стран ЕС и Канады - 559 млрд соответственно.
Все союзники, кроме Исландии, достигнут действующего целевого показателя расходов в 2 % от ВВП. К 2035 году этот показатель должен составлять уже 5 %.
Такой план был одобрен на июньском саммите в Гааге. Из них 3,5 % должны будут выделяться непосредственно на оборону, а 1,5 - на связанные с ней вопросы, в том числе на инфраструктуру.