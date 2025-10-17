Bloomberg: Трамп дал понять, что не склонен давать "Томагавки" Украине

Американский президент Дональд Трамп поменял свое мнение по ракетам Tomahawk после разговора по телефону, который прошел 16 октября, с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на материалы Bloomberg.

"Развитие событий свидетельствует о том, что Трамп готов дать дипломатии еще один шанс", - отмечают авторы материала.

Примечательно, что разговор состоялся за день до встречи Дональда Трампа в Белом доме с Владимиром Зеленским, который настаивал на продаже президентом США Украине ракет "Томагавк" большой дальности.

Трамп в последнее время "намекал на возможность предоставления Украине доступа к "Томагавкам", указывает Bloomberg. Однако после телефонного разговора с Путиным "тон Трампа в четверг был иным", "он дал понять, что не склонен делиться ракетами "Томагавк". "У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запас", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что проведет встречу с Владимиром Путиным "примерно в течение двух недель". По его словам, целью встречи будет прекращение конфликта в Украине. Лидеры двух стран договорились, что встреча пройдет в Будапеште.

Позже Трамп выразил оптимизм в отношении того, что саммит в Будапеште может привести к прорыву в соглашении о прекращении огня. "Я думаю, что Аляска (августовская встреча Трампа и Путина. - Прим. БЕЛТА) действительно подготовила почву. Я думаю, что мы добьемся успеха", - сказал он.

"Воодушевленный успехом на Ближнем Востоке, Трамп выразил уверенность в том, что сможет добиться аналогичного результата в Украине", - пишет Bloomberg. Трамп также сказал, лидеры двух стран обсудили возможные варианты торговли между США и Россией после окончания конфликта в Украине.

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали проведение саммита в Будапеште. Он сообщил журналистам, что разговор был содержательным и откровенным.

"Мы готовы!" - написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги телефонного разговора Путина и Трампа.

США и Россия проведут на следующей неделе перед саммитом лидеров двух стран переговоры на высоком уровне. Делегацию Вашингтона возглавит госсекретарь Марко Рубио.